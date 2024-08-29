"Ми не можемо так перемогти": військовий відповів, як закінчити війну в Україні

Україна не може перемогти тактикою малої радянської армії проти великої радянської армії Росії — про це вже говорилося неодноразово. Потрібен зовсім інший підхід.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів командир 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 3-ї ОШБр на позивний “Тоха”.

За його словами, російській армії вдається просуватися завдяки великій кількості особового складу, техніки та озброєння. Втім тактика незмінна.

“В цілому в них нічого не змінюється. У них багато особового складу, техніки. Вона не така якісна, як західні зразки, артилерія та все інше. Просто в них його багато. І тактика дуже проста: вони обирають певну ділянку фронту, починають туди тиснути, стирають. Не вийшло — переключились на іншу ділянку фронту і починають тиснути. Тобто вони точково тиснуть, бачать, що “пролазить” і починають накопичувати особовий склад, техніку, перекидають війська. До речі, це в них виходить гарно”, — каже військовий.

Щоб перемогти Росію у війні, за його словами, потрібен інший підхід та кадрові зміни в армії.

“Якраз через відповідальність керівних осіб. Ставити на посади людей, які дійсно пройшли бойовий шлях і розуміють, що потрібно робити. Тому що сидячи в кабінеті ти не придумаєш, як перемогти ворога. Треба якісь кадрові зміни — сто відсотків”, — розповів “Тоха”.

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