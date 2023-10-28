"Ми не можемо зараз вийти на кордони 1991 року": військовий прокоментував "заморожування війни"

Український снайпер на позивний "Дід", заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" розповів, що погоджуватись на заморожування війні можна лише за умови, що Україна весь цей час готуватиметься до вирішальної битви.

Про це він розказав ведучі ТСН Наталії Островській у проєкті "НАТО".

Військовий зауважив, що він не проти заморожування війни, проте лише за умов того, що Україна готуватиметься до нової битви. В іншому випадку - це поганий сценарій.

"Я не буду проти цього проти. Ряд хлопців, з ким я говорив, вони теж не проти. Але потрібно розуміти – заморозити на яких умовах? Просто так не вийде, уже заморожували на Донбасі. Які дійсно реальні гарантії безпеки будуть в України, якщо ми заморозимо конфлікт? Далі – які реальні плани нашого уряду та західних партнерів для того, щоб у нас врешті почав працювати ВПК. Які плани на щодо докомплектації армії? Якщо це потрібно для того, щоб підготуватись до вирішальної битви, то добре. Але якщо ми нічого не робитимемо – тоді цього не можна робити", - вважає український військовий.

Заступник командира тактичного підрозділу особливого призначення "Грім" додав, що Україна зараз не може вийти на кордони 1991 року через брак озброєння на фронті. Він зауважив, що захисникам України часто бракує мінометів та мін.

"Ми не можемо зараз з тим, що у нас є, вийти на кордони 1991 року. Люди повинні це розуміти, подобається їм це чи ні. З цим, що ми маємо – вийти на кордони неможливо. Ми покладемо ще 200 тисяч наших воїнів, але ми не вийдемо на кордони 1991 року, бо проблема не у людях, а у зброї. Що робимо ми півтора роки? У нас досі не виготовляються навіть патрони", - зауважив "Дід".

Снайпер вважає, що йому здається, що Україну можуть штовхати до заморожування конфлікту.

"Ми цю війну ніколи не виграємо, якщо діятимемо, як орки. Їх більше, у них всього більше. Ми повинні бути тверезішими у всьому, думати по-іншому, планувати операції на тактичному рівні по-іншому. По-іншому використовувати зброю, яка у нас є. Я ж пам'ятаю, як на початку війни наша група 10-12 людей на рівних билась з ротою орків, а це – 100-120 людей. Ми виходили без подряпин, причому у нас нічого тяжкого не було. Їх і далі багато, снарядів у них багато. У нас є затримки з постачанням. Нам дають, але є таке відчуття, що це на "відстаньте". Хоч НАТО нам нічого не повинно. У мене таке відчуття, що нас ведуть до заморожування, до переговорів. Бо з тим, що у нас є ми не можемо бути ефективними", - зауважив він.

Нагадаємо, ЄС відстає від планів щодо постачання Україні боєприпасів.

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