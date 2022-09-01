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"Ми нікого не тримаємо": Данілов відповів, як порозумітися з жителями Донбасу після деокупації

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"Ми нікого не тримаємо": Данілов відповів, як порозумітися з жителями Донбасу після деокупації

Фото: УНІАН

Після звільнення окупованих територій Донецької та Луганської областей передусім тамтешнім жителям треба буде якось порозумітися з рештою українців, а не навпаки.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" у межах телемарафону.

"Це не нам з ними, це їм з нами (треба порозумітися – ред.). Це фундаментальна річ. Це їм з нами треба порозумітися, а не нам з ними. У нас є кордони і якщо когось не влаштовують ті закони і правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть поїхати у Сполучені Штати, у Німеччину, куди-завгодно. Або – в Якутію, або – Воркута. Де їх там ще чекають?" – заявив Данілов.

"Дивіться, я хочу, щоб ви розуміли: не ми – до них, а вони – до нас. Це фундаментальна річ", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, в одному зі своїх нещодавніх звернень президент України Володимир Зеленський пообіцяв встановити український прапор у Донецьку.

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Дата публікації
Перегляди
1581
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