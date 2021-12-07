"Ми перегнули палицю": пасажирка таксі, яка "ненавидить українську мову", перепросила, коли побачила себе у Мережі

"Ми перегнули палицю": пасажирка таксі, яка "ненавидить українську мову", перепросила, коли побачила себе у Мережі

Йти до поліції щодо розпалювання ворожнечі таксист не збирається.

Столичний таксист висадив пасажирів, які спершу сказали, що ненавидять українську мову, а потім і від нього вимагали щоби розмовляв російською. Водій навіть запропонував повернути гроші за поїздку, але у відповідь почув уже погрози фізичної розправи.

Про те, чим усе закінчилось - 6 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Так, той виклик у водія Анатолія починався як і десятки інших. Хмільні пасажири почали його питати, як Анатолію вдається знайти клієнтів. Але ледь не одразу, після того, як автомобіль рушив - він зупинився. Усе через фразу пасажирки Ірини, яка сиділа позаду, про те, що вона "ненавидить українську мову".

Анатолій розповідає: почав корректно просити залишити автомобіль. Натомість спершу отримав словесну суперечку від пасажира, який назвався Тарасом.

Потім, коли ладен був повернути списані гроші - чоловік почав лаятись, і повторювати те, що казала його супутниця.

Анатолію все ж вдалося стриматись від емоційної відповіді. Пізніше вже чоловік погодився вийти, а от його супутниця - ні. Пасажир навіть просив водія викликати поліцію - на неї.

Врешті за 15 хвилин суперечки поїхати таки вдалося. Водій каже: таксує вже 3-й рік і такий випадок трапився вперше, особливо здивувало, що пасажири й самі час від часу говорили українською.

Новини Києва: таксист висадив пасажирів, які відверто виявляли ненависть до українців

Пізніше кадри інциденту з реєстратора Анатолій опублікував у Мережі, серед глядачів опинилися і герої відео - жінка зателефонувала водієві із вибаченнями.

"Я переглянула...Вибачте, ми реально перегнули палицю", - сказала вона.

Своєю чергою Анатолій зазначає, що видалити відео, яке розійшлося Мережею вже неможливо, але й до поліції щодо розпалювання ворожнечі звертатися не збирається.

Нагадаємо:

У Києві вбили 26-річного чемпіона з джиу-джитсу Миколу Балабатька. За словами батька загиблого, на хлопця напав п'яний чоловік, якому нібито не сподобалось українська мова Миколи. Мешканець окупованого Луганська покликав хлопця на вулицю, щоб вирішити питання силою.

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