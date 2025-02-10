“Ми перестали розвиватися в 2015 році”: військовий різко висловився про українську армію

Головний сержант 126 ОБр ТрО 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Ігор Руляк відповів, чи розчарований він чомусь за три роки повномасштабної війни.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці TSN.ua Аліні Туришин він розповів, що воює від 2014 року – тому може порівняти те, що відбувається сьогодні з тим, що було десять років тому.

“Війна тоді була не такою. Там можна було вийти і по**ати з бліндажу, і тебе не вб'ють FPV-шкою. Але в будь-якому випадку стріляла така сама артилерія, такі ж кулі, і з тим самим ворогом ми тоді воювали. Тому розчарований я з 2014 року”, – каже військовий.

Аліна Туришин і Ігор Руляк / Скриншот із відео TSN.ua

За його словами, від початку повномасштабної війни він не дуже розчарований, тому що нічого не змінилося – тільки масштаби.

“Ми перестали розвиватися у 2014-2015-му році. Це був такий підйом національний, усі повірили в армію, все було класно. І всі думали, що в нас нарешті зміниться підхід взагалі до військової служби, до ведення бойових дій, підходів. І потім ми просто зупинилися, і до 2022 року ніхто не вірив, що це може статися”, – розповів Ігор Руляк.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Легендарна 126-та бригада форсувала Дніпро! ВПЕРШЕ! НЕЙМОВІРНІ ПОДРОБИЦІ, ВІД ЯКИХ ПЕРЕХОПЛЮЄ ДУХ!

Читайте також: