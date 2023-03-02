“Ми перевертались у вагоні”: врятовані пасажири в залізничній аварії в Греції розповіли, що коїлось в момент трагедії

Трагедія сталася пізно ввечері поблизу міста Лариса - товарний потяг зіткнувся з пасажирським. Кількість загиблих зростає і натепер жертв уже понад чотири десятки. Унаслідок інциденту, вже оголосив про відставку міністр транспорту країни, в Афінах біля будівлі грецької залізничної компанії Hellenic Train спалахнули протести, йдеться в ТСН.

В пасажирському потягу на момент аварії було 350 людей - це переважно молодь, що поверталася в студентське містечко Салоніки після святкових вихідних у родичів. Окремі вагони на місці зіткнення нагадували купу занедбаного брухту.

Тяжкопоранених пасажирів було понад 80, із місця трагедії їх одразу забирали швидкі, декому надавали допомогу на місці. Свідки подій кажуть, усе сталося навіть не за лічені хвилини, а секунди. Поїзд просто охопило полум’я і люди опинилися в пастці. Аби врятуватися з вагонів декому доводилося вибивати вікна. “Ми почули сильний вибух, це було десять жахливих секунд, ми перевертались у вагоні, доки він не перекинувся на бік, потім почалася паніка, всюди були кабелі, миттєво спалахнула пожежа, повилітали вікна, люди почали кричати”, - розповідає пасажир Стергіос.

“Ми спустилися вниз, поруч із нами спалахнула пожежа, один чоловік побачив дірку, тому нам вдалося вибратися з місця, де ми були”, - додає один із врятованих.

Рятувальники працюють усю ніч і весь день, аби визволити людей. Приїздив на місце трагедії і прем'єр країни - Кіріакос Міцотакіс. «Те, що ми переживаємо сьогодні, дуже важке для країни. Ми говоримо про невимовну трагедію”, - каже він.

У лікарні міста Лариса зорганізували мобільні пункти для забору крові. Люди шикувалися в черги, щоби хоч якось допомогти потерпілим, а дехто шукає родичів і не приховує гніву. «Ми хочемо побачити, чи вони всередині, це все, що ми просимо, і, звичайно, ми хочемо, щоб усі відповідальні заплатили за цей безлад, цей грецький безлад. Поїзди зійшли з рейок у 2023 році, це божевілля, і навіть не на різних коліях”, - каже обурений чоловік.

За попередньою інформацією, потяги справді їхали по одній колії назустріч один одному. Причиною аварії називають людську помилку. Відтак, затримують першого підозрюваного - керівника місцевої залізничної станції, а міністр транспорту Костас Караманліс - добровільно подає заяву на звільнення. “Ми будемо проводити розслідування з цілковитою суворістю, з абсолютною прозорістю причини цього трагічного інциденту. Але все, що ми зараз скажемо, буде передчасним, і таким чином ми осквернимо загиблих людей. Тому я хотів би, щоб усі проявили спокій і зосередилися на тому, що я сказав, ми зробимо все, щоб розібратися”, - заявив він.

По всій Греції оголошують національну жалобу на три дні, скасували всі свята, а на офіційних будівлях приспустили прапори. Так само вчинили на знак солідарності і в головних будівлях Європейського Союзу в Брюсселі 4012. Свої співчуття через трегедію відправив грекам і український президент Володимир Зеленський.

В Афінах водночас зібрались люди біля будівлі грецької залізничної компанії Hellenic Train. Мирно зібраня переросло у сутичку між демонстрантами та поліцією. Пізніше поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників, які кидали каміння та запалювали багаття на вулицях.

Сьогодні ж профспілки залізничників також оголосили про протест, зазначають, що в аварії винна система безпека, яка не працювала належним чином, про що неодноразово попереджали протягом багатьох років.

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