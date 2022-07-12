"Ми повинні бути готові": очільник МЗС Латвії не виключає, що війна може вийти за межі України

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс не виключає, що війна, яку розв'язала Росія, може вийти за межі України.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.ua.

"Це можливо. Тому ми допомагаємо Україні, чим можемо. Ось чому ми в країнах Балтії та в Латвії наполягали на збільшенні чисельності військ НАТО в Балтійському регіоні. Тому ми дуже раді бачити, що Фінляндія та Швеція приєднуються до Альянсу. Тому ми вважаємо, що нам потрібно допомагати таким країнам, як Молдова. І, так, чуючи цей імперіалістичний наратив від Кремля та Путіна, ми повинні бути готові протистояти будь-якій російській військовій експансії, пропагандистській війні чи будь-яким спробам розколоти єдність міжнародної спільноти, особливо єдність Заходу", - наголосив очільник МЗС Латвії.

Рінкевичс висловився і щодо можливості через блокування Калінінграда поширення російської агресії на країни Балтії та щодо загрози Третьої світової.

"Я думаю, що ми в Латвії вже відчуваємо цю першу глобальну гібридну війну, де продовольство і зерно використовуються як зброя. І всі ми знаємо цю проблему, всі ми знаємо, що робить російська пропаганда, що робить російська дипломатія, намагаючись вплинути на країни Африки, Латинської Америки та Азії. Ми бачили, що Лукашенко використовував міграцію як зброю минулого року. Тому все є зброєю. З цієї точки зору я би сказав, що ми вже перебуваємо в першій глобальній гібридній війні. Про країни Балтії. Ми розуміємо всі ризики. Ми слідкуємо за риторикою (Кремля – ред.), про "збирання" російських земель тощо", - зазначив дипломат.

Міністр закордонних справ Латвії також додав, що саміт НАТО в Мадриді ухвалив правильне рішення розгорнути більше військ у Балтійському регіоні та в Польщі. Рінкевичс переконаний, що, якщо росіяни спробують протестувати НАТО, вони відповідатимуть за наслідки. Ці наслідки для них можуть бути тяжкими.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 139-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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