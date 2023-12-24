“Ми програємо, і це треба визнавати”: військовий розповів, чи справді Путін має шанс на перемогу

За словами військового, кожен день війни зараз може бути вирішальним.

Кожного дня Україна програє на війні з двох причин: ми воюємо на своїй території і втрачаємо її, і втрачаємо людей, свій особовий склад.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA розповів колишній боєць “Азову”, боєць 3 ОШБр та інструктор “Військової школи командирів імені полковника Євгена Коновальця” з позивним “Мактавіш”.

За його словами, для України кожен день війни зараз може бути вирішальним.

“У нас багато людей думають, що ми кожного дня перемагаємо, нам залишилося лише дочекатися дня перемоги. Аледля нас кожен день може стати критичним. Як в політичному якомусь рішенні — нам припинять надавати західну допомогу, озброєння, боєприпаси, і для нас це буде неповоротним моментом. Або ми на лінії фронту провалимо якусь ділянку, не втримаємо, і так само все посиплеться. Для нас кожен день є критичним”, — розповів військовий.

“Мактавіш” каже, що перемога України не просто не за горами — вона залежить від кожного наступного дня і роботи як влади, так і військових на фронті.

“Звичайно, Росія може нас дотиснути, скажімо так. Ми кожного дня програємо з двох причин: тому що ми воюємо на своїй території, втрачаємо їх, і втрачаємо своїх людей, свій особовий склад. Поки це не припиниться, не вийдемо на кордони 1991 року, тільки тоді ми вийдемо на паритет — коли ми будемо грати з ними на рівних. А так ми програємо, і це треба визнавати”, — розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Боєць 3 ОШБр “МАКТАВІШ”: Поки що ми програємо і це треба визнавати! Кожен день — вирішальний!

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