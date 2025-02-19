“Ми розпочали гарний діалог”: заступник керівника ОП зробив заяву про мирні перемовини з Росією

Екскомбриг 93 ОМБр ЗСУ, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна “в процесі” мирних перемовин та “розпочала гарний діалог”.

Про це він розповів в екслюзивному інтерв’ю кореспондетнці ТСН Юлії Кирієнко.

“Ми в процесі. Розпочали гарний діалог. Нічого конкретного сказати неможливо, тому що перемовини тривають і зараз про якісь конкретні речі поки говорити недоцільно, на мою думку. У будь-якому випадку ми будемо відстоювати власну безпеку і власний національний інтерес”, – каже Павло Паліса.

Він наголосив, що будь-які перемовини про Україну без України результату і ефекту не матимуть.

За словами заступника керівника ОП, Україна була достойно представлена на Мюнхенській безпекові конференції, а президент США і його представники працюють над тим, щоб допомогти у завершенні війни.

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