“Ми розуміли — якщо відступимо, Київ буде знищено”: військовий розповів про важкі втрати

Володимир Коротя на позивний “Повстанець” очолював оборону Ірпеня, вступив до лав тероборони, після чого брав участь у боях на Бахмутському напрямку. Він розповів, як переживає важкі втрати близьких на війні.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA військовий розповів, що в його роті загинув рідний дядько.

“Це було в Ірпені. 3 березня він потрапив в оточення, коли ми виходили. Вважався зниклим безвісти, і 2 квітня ми його знайшли. Тоді мені не було це складно, я прийняв це. Коли ми були в Кліщіївці і відбивали “вагнерів”, в трьох метрах від мене впала міна, і загинув мій хороший сержант, позивний “Козачок”. Це було складно, цей день хочеться забути. Насправді ж друзів у житті мало. І в нас є знайомі, товариші, підлеглі, але друзів мало. І коли з людьми зближуєшся, і коли розумієш, що можеш загинути з ним разом, а загинув саме твій друг, то це складно”, — каже Володимир Коротя.

Військовий розповів, що завжди робить усе для того, щоб зберегти життя піхотинця. А якщо трапляється, що людина гине, завжди аналізує, що вони зробили неправильно.

“Один мій командир штурмового взводу, позивний “Сєвас”. Він виходив з Криму, в морській піхоті служив, не зрадив присязі, тут служив, потім звільнився, займався сільським господарством — корів розводив. В Ірпені дуже сильно мені допоміг. Тому що в критичні моменти бою, коли нас зажали з усіх сторін… Ми розуміли, якщо ми відступимо, то Київ буде знищено. І коли вже не було сил тримати ці позиції… Він пішов служити в “Альфу”, не пішов з нами в ТРО. У нього був дуже великий досвід. Був майстром-сержантом. І от пару місяців тому, виконуючи завдання на Сумщині, він загинув. То це теж такий день, який хочеться забути”, — розповів Володимир Коротя.

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