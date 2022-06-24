"Ми щасливі приймати їх як народ країни, що вразила нас": очільниця Єрокомісії - про українських біженців

"Ми щасливі приймати їх як народ країни, що вразила нас": очільниця Єрокомісії - про українських біженців

Президентка Єврокомісії заявила, що ще рано говорити про кількість українців, які захочуть залишитися після війни жити в ЄС, однак Європа готова прийняти всіх.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявивла, що Європа щаслива приймати українців, які були вимушені покинути свої домівки через війну.

Про це президентка Єврокомісії сказала в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

"Ми настільки вражені українським народом, це спосіб у який європейський народ відкрив не тільки свої будинки, але і серця для біженців. І насправді це українцям треба вирішувати: де їм зараз найкраще. Ми бачимо дуже багато руху і це дуже добре. В цілому сім з половиною мільйонів людей приїхало до Європейського союзу, але на цей день приблизно три мільйони людей повернулися додому, інші залишаються в ЄС, тож рух іде постійний. Дуже рано щось говорити про це. Та що важливо: ми щасливі приймати тут українців: як людей, як друзів, як народ країни, що вразила нас тим, як вона встала на захист наших спільних цінностей і демократії", - сказала вона.

Нагадаємо, що отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро від Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) може кожен українець, який постраждав від російської агресії.

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