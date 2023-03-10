“Ми схожий народ, що протистоїть оркам”: грузини змусили відмовитись від "російського" закону і беруться за партії

На мітингах у Тбілісі були всі ці дні українські прапори, бо війна в Україні надихала грузинів боротися проти "російської імперії".

Грузія поховала закон про іноагентів, який в країні прозвали російським. Протестувальники змусили парламент зібратися і проголосувати проти закону в другому читанні - лише так за місцевими правилами можна було позбутися його з порядку денного, йдеться в ТСН.

Ще напередодні в натовпі лунали заклики не розходитися, аж допоки чинний уряд не піде у відставку, вже зранку і депутати, і протестувальники говорили: ми не можемо миритися із настільки проросійською парламентською більшістю, але виправимо це за рік - шляхом голосування. “Разом з Україною і Молдовою, Грузія має стати частиною Євросоюзу і ми не дозволимо нікому, ніякому проросійському олігарху, завернути нас із цього шляху. Юне покоління зробило неймовірний крок уперед, Грузія повертається”, - каже депутатка Хатія Деканоїдзе.

Під парламентом все ще десятки українських прапорів - на футболках, значках, заколках для волосся. “Я стою тут з українським прапором і грузинським прапором, бо ми воюємо одну й ту ж війну з цією імперією, яка намагається нас проковтнути, але їй це не вдасться”, - переконує одна із мітингувальниць.

“Ми схожий один на одного народ, що протистоїть цій силі, що називається орки”, - додає чоловік у натовпі.

Ще одна дуже схожа риса цього грузинського протесту з українською революцією Гідності - те, що ним не керують політики. На спробу виступити лідера однієї з опозиційних партій натовп загудів і категорично відмовився слухати.

Пленарне засідання не тривало і пів години. Правляча партія голосує проти власного ж закону в другому читанні, аби його анулювати. Один з депутатів усе ж не витримується і залишає голос “за”, але це не заважає закопати закон.

Сквер перед парламентом, де збираються протестувальники, одразу ж вибухає радістю, але це радість лише першої перемоги у довгій битві. Всі пам’ятають, що у “Грузинської мрії” - яку тут багато хто зараз називає російською мрією - це правляча партія - голосів все ще вистачає для ухвалення будь-якого закону.

Колишній політик, заступник міністра оборони, а зараз блогер і винороб Андро Барнові, ходив на протести ще за часів Шеварнадзе, виходив і зараз і каже, українці для грузинів зараз - приклад того, що російського впливу можна взяти і позбутися. “Я розумію, що у українців може буде відчуття, начебто грузини їх не підтримують весь цей час. І люди, повірте мені, це не через народ. Це через російських маріонеток, через путінський уряд. Така сумна реальність, з якою нам треба багато працювати, аби у якийсь спосіб домогтися, щоб вони пішли”, - каже чоловік.

Те, що треба додати для кращого розуміння того, що цими днями відбувалося в Тбілісі і не тільки, адже сюди вже доїжджали і люди з регіонів - це протест сили, якої ніхто - включно з самими протестувальниками - не чекав, просто обурення полилося через край.

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