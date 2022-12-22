"Ми сім'я, а вони ніх*я не знають": іноземні бійці розповіли про особливості війни з росіянами в Україні

Кількість іноземних добровольців, які вступили в "Інтернаціональний Легіон" - один з показників потужної світової підтримки України. Точна цифра є закритою інформацією, але йдеться про тисячі людей, зазначають в ТСН.

На відео з фронту для окупанта, якого взяли в полон легіонери, знайомство з тими, хто взяв його в полон, нагадує урок географії. «Welcome from Mexico, America, Poland, French, Taiwan, Ukrainski», - озвучують легіонери.

Полонений виглядає розгубленим, але, можливо, росіянам, які воюють з міфічними солдатами НАТО, психологічно легше здаватись в полон іноземцям, ніж українцям. Пропаганда їм розповідає, що Росія воює з НАТО, і що саму українську армію російська розбила би за лічені дні. Та кожен доброволець “Інтернаціонального Легіону”, попри герб на обкладинці паспорту, є українським солдатом. “Якщо чесно, я кращого комплекту не знайшов би. Вони моя сім'я”, - переконує легіонер з Латвії «Снайпер».

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В Легіоні командують українські офіцери. “Командир батальйону допомагає з усім - з одягом, зі зброєю, з машинами, якщо маємо одяг, тепло. Я не хотів би поміняти командира на іншого”, - додає «Снайпер».

Спочатку іноземці намагались воювати, як окремі піхотні батальйони, але після важких обстрілів Легіон зазнав болісних втрат і не тільки на полі бою. Шукачі адреналіну, або романтики з закордону швидко втрачали мотивацію і звільнялись. Контракт дозволяє іноземцям зробити це в будь-який момент. Комбати поза камерою зізнаються, було й таке, що коли планували ввечері операції, не знали, скільки в них буде бійців на ранок. «Раніше, коли ми воювали в арміях своїх країнах, ми завжди мали артилерійську та мінометну підтримку, авіаційну підтримку літаками і гелікоптерами. І тут цікаво - це все відчути, так би мовити, з іншого боку. Той, хто каже, що не страшно прориватись крізь посадки під артилерійським обстрілом, мабуть, бреше», - переконує легіонер з США «Джон».

«Десь о четвертій тридцять прилетіли ракети. Наступного дня всі, хто хотів, могли залишити Легіон і такі були. Ті, в кого була хибна мотивація. Але більшість залишилась. І, до речі, ніхто з легіонерів не був вбитий, на відміну від заяв російської пропаганди. Лише кілька поранених», - розповідає легіонер з Чехії «Санта».

Тактика легіонерів змінилася щойно почався осінній контрнаступ на Харківщині - третій батальйон "Інтернаціонального Легіону" почав діяти невеличкими спеціальними групами, підсилюючи 92-гу бригаду. Ворог одразу на собі відчув різницю. «Більшість з нас навчена тактиці НАТО та за стандартами НАТО. Але деякі хлопці прийшли не з країн НАТО. Тож ми вчимося один в одного, і, мені здається, таким чином випрацьовуємо власну тактику, яка є ефективною», - ділиться легіонер з Мексики «Мало».

“Російські солдати вони… Можна з матюком? Вони єб***ти, вони не вміють стріляти. Тут, в Україні, по мені стріляли двічі і все одно промазали. За пів години ворог був знищений. Більшість часу я і мій напарник, він теж латиш, ми шукаємо чеченців, вагнерів, які дуже круті люди, і хочемо показати, які сили в нас є. Ми вдвох зробимо їх, коли їх десять, вони ніх*я не знають. Ми сім'я, а вони просто тупі люди, які прийшли воювати за не знаю, яку ідею”, - каже легіонер з Латвії «Снайпер».

У легіонерів різний шлях на війну. Проте, у кожного є своя особиста довоєнна українська історія. Естонець з позивним «Тібон» каже, в його будівельній компанії працювали тридцять п’ять хлопців з України, всі повернулись додому після початку вторгнення. Він вирішив їхати за ними. “Я дуже поважаю, що така маленька країна, як Україна, почала воювати проти такої великої країни, як Росія», - зазначає він.

Наразі в третьому батальйоні Легіону є правило внутрішньої ротації - два місяці пекла на передовій, місяць в тилу. У кожного бійця є час на відпочинок та підготовку до наступного виїзду, але й там вони тримають фронт, адже Росія намагається атакувати Легіон на усіх фронтах. «Історично росіяни були найкращими в інформаційних спецопераціях та пропаганді. І це не секрет, що вони продовжують це робити. Легіон дуже ефективний. І, зрозуміло, що росіяни будуть інформаційно атакувати. Вони не хочуть, щоб дедалі більше іноземних солдатів з досвідом приходили до Легіону», - переконаний легіонер з США “Джон”.

Після кількох негативних публікацій про Легіон, одна з польських фундацій, яка назбирала було 800 тисяч злотих для легіонерів, відмовилась їх передавати, а це приблизно 200 тисяч доларів. Медійною атакою на Легіон командування 3-ого батальйону вважає інформацію в одному з українських англомовних видань про нібито зникнення зброї та жорстоке поводження офіцерів. За словами командира, автору статей запропонували приїхати в підрозділ і подивитись на Легіон зсередини власними очима, але той відмовився. Негативна інформація почала «розганятися» і західними медіа, і тими, за якими стоїть Росія. «Росія програє на всіх фронтах. Вони у відчаї. І роблять жахливі речі, включно з інформаційними спецопераціями. Чутки навколо нас ми намагаємося сприймати не більш, як жарт. На жаль, є дуже багато розгублених людей, хто не контактує з першоджерелами на фронті і не має власного досвіду. Тож читає з різних джерел маячню, брехню, дезінформацію. Ми намагаємося говорити з людьми. Пояснювати їм правду і факти», - каже легіонер з Чехії «Санта».

Імідж Легіону подекуди впливає й на загальне відношення Заходу до України. Росія це теж бере до уваги. «Легіон дуже ефективний, і, я думаю, він має існувати навіть після того, як закінчиться війна. Тому що нам потрібно створити таку систему, щоб бути впевненими, що Росія не повернеться в майбутньому», - переконаний легіонер з Канади «Крігер».

Але, бійці визнають, що про далеке майбутнє без Росії можна хіба що мріяти за чаєм між ротаціями. Наразі зосереджуються на більш конкретних і простих задачах - звільнити останні окуповані кілометри Харківщини, просунутись в бік Сватового, обрізати ворогу логістику біля Кремінної і залишитися живим.

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