“Ми скосили 10 людей, за ними лізе 20!”: військовий розповів, як ворог веде “м’ясні” штурми

Сержант 3 ОШБр на позивний “Свист” пригадав важкі бої за Авдіївку. Вони запам'яталися “м’ясними” штурмами росіян.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA військовий розповів, що це були одні з найважчих боїв за всю війну.

“Бої були дійсно важкі. Проблема в тому, що ворог нас чисельно переважає, як би ти не хотів. І це було як боротися з гідрою. Ти відрубаєш одну голову, а на її місці виростають дві. Тобто йде група ворожа, там п’ять людей. Ви їх скосили — йде 10. Ви скосили 10 — лізе 20. Я чую, мені передають в радейку, що до вас, вже дві години повзуть 20 супротивників. Просто повезуть. І вони повзли, лізли на рожон”, — каже “Свист”.

За його словами, складалося враження, що задача перших, хто йшов до них, — просто почепити більше магазинів і загинути так, щоб з них можна були їх взяти собі.

“От враження, яке складалося з нас. Ми так своїми людьми не розкидалися”, — розповів військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАРОДИВСЯ У СОРОЧЦІ! З кулями та уламками в тілі чекав окупантів зі зброєю! Сержант 3 ОШБр “Свист”

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