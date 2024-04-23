“Ми спали один на одному!”: боєць ГУР, який понад рік був у полоні, розповів про жахливі умови

Боєць Головного управління розвідки на позивний “Несмачний” повернувся у стрій після 13 місяців російського полону та продовжує виконувати завдання по знищенню окупантів.

В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA військовий розповів про перебування в Оленівці та умови там для полонених українських військовослужбовців.

“Несмачний” зазначив, що після виходу з “Азовсталі” у Маріуполі їх відвезли в Оленівку, де потім росіяни влаштували теракт.

“В Оленівці я пробув трішки більше місяця. 15 червня мене етапували в Довжанськ, це Луганська область. І весь цей час до етапування я був там. Теракт я не застав, він відбувся пізніше, після того, як нас етапували. Коли ми були в Довжанську, росіяни казали, що “ваші вдарили по Оленівці, там багато загиблих”. Я розумів, що нам навалюють якусь діч, намагаються розповідати, що ми самі себе знищуємо. Я взагалі не вірив, що в Оленівці щось відбулось. Але коли вийшов з полону і дізнався, що насправді відбулося, ніяк інакше як теракт я не можу розцінювати. В полоні я пробув 13 місяців”, — розповів військовий.

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За його словами, в Оленівці були перебої з харчуванням. Через велику кількість полонених їм часто давали вечерю опівночі або ближче до ранку.

“Було неодноразово, коли ворог застосовував маніпуляції: під’їжджав під колонію і випускав касету “Градів” у нашому напрямку. А там до фронту, здається, 15 кілометрів. Машина швидко зверталася і їхала. Вони очікували, що наші будуть бити у відповідь. І від цього в першу чергу будемо страждати ми, полонені. А для Росії це великий плюс: вони будуть показувати картинку, що Україна знищує своїх військовополонених”, — розповів “Несмачний”.

Військовий каже, що над полоненими знущалися росіяни, які фактично не приймали участі у війні.

“В Оленівці все було максимально паскудно. Нас дуже багато було на бараці. Два поверхи було і десь півсотні плюс-мінус. Ми спали фактично один на одному на підлозі. Спочатку були ліжка, але їх потім забрали. Сказати, що то були нормальні умови, я не можу. В притулках собаки живуть ліпше, ніж тоді жили ми в Оленівці. Умови максимально нездорові були під час мого перебування. Добре, що хоч матраци були. Не у багатьох, але були. Вже коли в Довжанськ відвезли, там умови були ліпші порівняно з Оленівкою. Там вже і харчування було плюс-мінус”, — розповів “Несмачний”.

За словами військового, для нього теракт в Оленівці — занадто болючий, тому що там загинуло багато товаришів, яких він знав до війни і познайомився в Маріуполі.

“Результати дуже невтішні… Я впевнений, якби зараз повернути час назад і всі б знали, що буде таке, напевне, ніхто б не погодився на полон. Я більш ніж у цьому впевнений”, — каже “Несмачний”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Я ПРОЩАВСЯ З ЖИТТЯМ! Боєць ГУР — про 13 місяців полону, деблокаду Маріуполя і сучасну війну

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