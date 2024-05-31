"Ми так раді українську мову чути": як відбувався обмін полоненими, ексклюзивний репортаж ТСН

Сьогодні 75 українців повернулися додому. Цей обмін став уже 52 від початку повномасштабної війни. І загалом до родин повернулося три тисячі двісті десять осіб.

За словами президента Володимира Зеленського, команда перемовників докладає максимальних зусиль, аби звільнити з полону усіх, хто там ще й досі перебуває.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

31 травня вдалось повернути до України 75 полонених. Це - військові та цивільні. Також сьогодні відбувся обмін загиблими – Україна повернула 45 тіл і назад повернулися 212 бійців.

"На обмін рушають швидкі допомоги, за ними – автобуси. Зараз у цих автобусах їдуть ті, кого ми принципово не знімали - російські військові повертаються додому: і повернуться додому українські захисники. Додому сьогодні повертається 75 людей – першими виходять жінки, їх 5", - каже кореспондентка ТСН.

24-річна Мар'яна – поліцейська з Маріуполя, у полоні відсвяткувала два дні народження, тепер їй 24 роки, чоловік досі в російських буцегарнях. Ще чотири жінки – цивільні, їх затримали, бо росіяни вирішили їх перевірити.

Мар'яна

"У полоні перебуває ще близько чотирьох сотень наших громадян, наших жінок і робота по них триває постійно", - каже Богдан Охрименко.

Наталя каже, що і досі не може повірити, що вона вдома. Два роки тому вдома лишалися двоє синів – додзвонитися до хлопців не можемо.

У швидкій з дівчатами був і Олексій, який кілька місяців тому у полоні переніс інсульт і тільки зараз його віддали. Тут поганий зв'язок, але він додзвонюється до мами та повідомляє добрі новини.

Олексій

Радісно обіймаються хлопці, які потрапили в полон в перший день повномасштабного.

"До мене підходить Костянтин Миргородський, ми були знайомі до полону, але він так схуд, що я, зізнаюсь чесно, не відразу впізнаю його. Ми обіймаємось і намагаємось додзвонитися – Костянтин пам'ятає номер тільки стаціонарного телефону", - каже Наталія Нагорна.

Костянтин Миргородський

Вони не приховують сліз, радіють, але постійно згадують про тих, хто залишився там, у російському полоні, кого не змогли обміняти, кого росіяни не погоджуються відпускати. Ігор з Харкова передає вітання від Дмитра Хилюка - це наш колега, журналіст, росіяни забрали його коли намагалися окупувати Київщину і він вже понад два роки в російському полоні. Ігор хоче побачити рідних Дмитра

"Дмитро Хилюк з агенства "Уніан" передає батькам і братам вітання. Сподівається, що звільнять", - каже він.

Роман зі швидкої допомоги чекає з полону двох братів, набрав з собою бутербродів та огірків – а раптом родичі б повернулися. Але сьогодні їх у списках немає.

Обмін полоненими

Оскільки режим тиші закінчується - усі їдуть геть з місця обміну.

"Ми так раді українську мову чути", - кажуть українці.

Попереду у цих 75 вільних людей ще лікування, реабілітація та обійми з рідними. Кожен такий обмін дає нам надію - буде наступний, коли додому повернуться всі, кого так сильно чекають.

Повернення українців додому

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нарешті вдома! Як з полону повернулися ще 75 українців

Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся 8 лютого 2024 року.

29 травня російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова звинуватила Україну у зриві обміну військовополоненими. Тим часом представник Єдиного центру приймання звернень "Хочу жити" заявив про відкриття третьої колонії, де утримують полонених росіян, яких РФ не хоче повертати додому.

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