"Ми такого ризику не бачимо": Кубраков пояснив, чому відкриття портів не посилить наступ РФ з моря

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, який очолює українську делегацію в Стамбулі, запевнив у відсутності ризиків, що внаслідок відкриття "зелених коридорів" для вивезення зерна з портів Росія посилить свій наступ з моря.

Усе тому, що російські війська знають, яким буде результат, якщо вони потраплять у зону досяжності українських ракет.

Про це міністр розповів в ефірі ТСН 22 липня.

"Після того, як Україна почала успішно застосовувати ракети "Нептун", після того, як ми отримали ракети Harpoon, після того, як ми потопили кілька великих, невеликих кораблів Російської Федерації, російські кораблі в останні тижні ховаються, майже не залишають кримську акваторію. Тому що вони розуміють, що щойно вони наближаються на відстань, з якої влучають наші ракети, вони розуміють прекрасно, який буде результат", – пояснив Кубраков.

"Тому сказати, що в нас є якийсь ризик там, що вони зайдуть до наших портів саме через ці "зелені коридори", ми такого ризику не бачимо. Я впевнений, що наші Збройні сили готові. І звільнення острова Зміїний – це ще додаткове підтвердження тому, що ми свою територію контролюємо", – додав голова Мінінфраструктури.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна. Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Київ не підписував прямих домовленостей з Москвою.

У Стамбулі підписали зернову угоду між Україною, Туреччиною та ООН

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