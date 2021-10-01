“Ми терпіли активність на балконах”: Шуфрич прокоментував карантинні обмеження журналістів у Раді

Нардеп не бачить утисків свободи слова у забороні представникам ЗМІ вільно пересуватися у кулуарах парламенту.

Народний депутат від партії "ОПЗЖ", голова парламентського комітету зі свободи слова Нестор Шуфрич вважає, що журналісти і тепер мають можливість оперативно спілкуватися з депутатами, попри запроваджені у Верховній Раді обмеження у зв’язку з епідемією COVID-19.

Про це нардеп заявив 30 вересня у ток-шоу "Право на владу" на "1+1".

Відповідаючи на запитання ведучої Наталії Мосійчук щодо ситуації у Верховній Раді, де для журналістів виокремили визначене місце, “як в зоопарку”, Нестор Шуфрич зауважив, що така практика існує майже у всіх демократичних країнах під час епідемії коронавірусної інфекції.

Водночас він зауважив, що серед усіх професій саме депутати за кількістю хворих на COVID-19 лідирують в Україні.

“І для цього ви в одну групу збиваєте журналістів, щоб вони там що? Повиздихали?” - іронічно поцікавилася ведуча.

На це Нестор Шуфрич відповів, що в розпорядженні журналістів величезна територія — цілий поверх. І наголосив, що на таких заходах наполягали лікарі, хоча й не сказав, які саме.

“Цим займалася пресслужба і Управління справами. Вони дали рекомендації, скільки може бути представників від кожного ЗМІ. Залежно від того, чи це інтернет-видання чи телебачення - журналіста супроводжує телеоператор. Було прийнято рішення: від кожного телеканалу - один журналіст і один телеоператор”, - пояснив нардеп.

Водночас Шуфрич погодився з тим, що для вакцинованих журналістів така квота не повинна би була розповсюджуватися, але запевняв, що вносити якісь зміни не є прерогативою комітету з питань свободи слова.

“На жаль, карантинні обмеження існують і в Верховній Раді. Поки їх не було, ніхто це питання не порушував. Ми терпіли ту активність, яка була на балконах. Зараз ми змушені обмежувати і кількість присутніх, і спосіб спілкування. Депутати можуть підійматися на третій поверх. Більше того, зараз відкрився майданчик на другому”, - стверджував Шуфрич.

Наталія Мосійчук попросила уточнити, як саме народні депутати "терпіли" від діяльності журналістів на балконах. “Коли ви йдете у Верховну Раду, ви просто "тєрпіли" такі? Вам дуже хочеться у Верховну Раду, а потім ви сідаєте там, виковирюєте козявки, замовляєте там собі коханок, годинники, труси? І ви прямо терпите це все?” - поцікавилася ведуча.

Нестор Шуфрич погодився, що робота журналістів виявляти такі факти і доносити їх до суспільства і переконував, що це відбувається й тепер. “Виявляють і зараз, тому що балкон не обмежений. Певне обмеження є щодо пересування в кулуарах”, - запевнив він.

Право на владу: Шуфрич прокоментував "утиск" журналістів у Раді

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