"Ми тут ніхто, уже починаємо жити в борг": застряглі у Туреччині українці чекають на результати експертиз

"Ми тут ніхто, уже починаємо жити в борг": застряглі у Туреччині українці чекають на результати експертиз

Справу вже взяло під свій контроль українське МЗС.

Вже більше трьох тижнів 7 українців не можуть повернутися на Батьківщину після ймовірного самогубства одного з членів групи.

Про це 8 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Моторошна історія сталася іще 17 жовтня. Туристи були у поході Лікійською стежкою. Керівника групи знайшли з ножовими пораненнями на узбережжі і намагалися його врятувати. Навіть устигли викликати лікаря, однак зарадити лихові ті не змогли.

В ексклюзивному коментарі ТСН туристи розповіли, що чоловік поводився дивно від початку подорожі і відмовлявся від будь-якої допомоги медиків. Тіло померлого вже передали в Україну і поховали іще 22 жовтня. А от решта групи й досі лишається у Туреччині. Вони виступають свідками справи, тож суд заборонив їм полишати країну до висновків судово-медичної експертизи. Жити увесь цей час їм доводиться за власний кошт, а коли вони повернуться додому - вони не знають. Тим часом справу вже взяло під свій контроль українське МЗС.

До України понад три тижні не можуть повернутися громадяни, що застрягли в Туреччині

"От уже минуло три тижні, навіть більше, три тижні й один день. Досі туман повний. Спілкуємося з адвокатом, і він каже, що все залежить від того, коли надійдуть результати медичної експертизи. Коли дійде до нас черга - невідомо. А вплинути на це ми не можемо ніяк, тому що ми ніхто по суті. Уже ми в борг починаємо жити, тому що ми не розраховували, що стільки часу тут проведемо", - зазначив українець Валерій Верьовкін.

Нагадаємо:

Раніше у Єгипті українці застрягли в аеропорту Хургади через пасажирку, у якої тест на коронавірус виявився позитивним. Що робити з жінкою вирішували 4 години.

через пасажирку, у якої тест на коронавірус виявився позитивним. Що робити з жінкою вирішували 4 години. На зламаному судні в Аденській затоці застрягли українці: один з них помер, не витримавши спеки.

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