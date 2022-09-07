"Ми тут з українським стягом, аби говорити, що свобода – наша найбільша цінність", – кореспондентка ТСН Наталія Нагорна про 79-й Венеційський кінофестиваль

Серед героїв стрічки, яка буде презентована поза конкурсом, – кореспондентка ТСН Наталія Нагорна. Крім цього, 1+1 media долучилася до роботи над проєктом і передала режисеру чимало архівних матеріалів, створених журналістами та операторами впродовж війни.

Перший трейлер стрічки доступний за цим посиланням.

З нагоди масштабної премʼєри, у прямому включенні до "Сніданку з 1+1" на ТЕТ долучилась команда кінострічки, яка разом з Нелею Шовкопляс, Єгором Гордєєвим та Костянтином Грубичем поспілкувалась та розповіла очікування й емоції від майбутнього кінопоказу.

"Ми повторимо історію. 7 років тому на Венеційському кінофестивалі розпочала свій шлях стрічка "Зима у вогні". І вже сьогодні, 7 вересня, о 14:15 (СЕТ) звідси розпочне свій шлях "Свобода у вогні". Дуже важливо розповісти цю історію, достукатися до сердець. Учора відбувалися предпокази фільму і сьогодні в медіа вже є багато згадок про це. Розпочинається розмова. Тож для мене, як для людини, яка розповідає історії через кіно, це дуже важливо. Світ забуває, що триває війна. Для мене дуже важливо нагадувати про це, про цю боротьбу. Аби світ почув та став на бік України. Аби зупинити це безумство, аби зупинити цю війну", – зазначив кінорежисер Євген Афінеєвський в ефірі "Сніданку з 1+1".

Своєю чергою, кореспондентка Наталія Нагорна поділилася історією Анни Зайцевої – неймовірно сміливої дівчини, яка вижила на Азовсталі, зберегла свого сина Святика і батьків, але чоловік Кирило досі у полоні.

"Ми тут з українськими стягами в руках для того, аби говорити про те, що свобода – це наша найбільша цінність. Це важливо для кожного українця. Кіно зроблено за якісь нереально короткі терміни. Я побачу стрічку лише сьогодні. Але я впевнена, що цей фільм має розчулити зал на 2300 людей. Бо це документальне кіно про нашу боротьбу. Ми беремо з собою найголовніше – гідність, впевненість у необхідності боротьби і наші прапори. Тримайте за нас кулаки", – поділилася емоціями Наталія Нагорна.

Проєкт "Свобода у вогні" є продовженням фільму "Зима у вогні: боротьба України за свободу", прем’єра якого відбулась 9 жовтня 2015 року на платформі Netflix. До того ж у 2016 році стрічка стала номінантом на премію "Оскар" у категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм". Проєкт реалізовано за підтримки Міністерства закордонних справ України та у колаборації з 1+1 media.

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