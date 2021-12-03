"Бо Європа "горить": лікар розповів, чому на Закарпатті зростає кількість хворих на COVID-19 і чи не "Омікрон" це

"Бо Європа "горить": лікар розповів, чому на Закарпатті зростає кількість хворих на COVID-19 і чи не "Омікрон" це

На Закарпатті збільшується кількість пацієнтів у лікарнях, тоді як в інших областях України йде розвантаження медичної системи.

Закарпаття сьогодні - єдиний регіон, де ситуація з коронавірусом погіршується, кажуть у МОЗ. За останній тиждень кількість госпіталізованих там зросла на 9%. Не знижується в області і смертність від коронавірусу.

ТСН.ua розпитав у директора Закарпатської обласної лікарні Юрія Яцини, чому COVID-19 набирає оборотів в регіоні, скільки зараз хворих у медзакладі і що може ще більше погіршити ситуацію вже за кілька тижнів.

Скільки хворих на "ковід" в обласній лікарні?

"У нашій лікарні розгорнуто 140 ліжок, зараз у нас перебувають 80 хворих, з них - 9 у реанімації. З усіх пацієнтів, які у нас лікуються, - 71 людина - на кисні. Сьогодні до нас надійшли ще п'ятеро людей. За минулу добу помер один пацієнт, 10 одужали, з них - двоє вакцинованих", - сказав Юрій Яцина.

За його словами, в обласній лікарні наразі немає різкого збільшення хворих на коронавірус, але загалом в області кількість хворих все ж зростає.

Чому на Закарпатті погіршується COVID-ситуація?

"Так, ріст захворюваності на Закарпатті дійсно є, трішки збільшилась кількість. Ми бачимо, що - пряма залежність - Європа "горить", а Закарпаття розташоване на кордоні, це перший регіон. Навколо нас чотири держави, ймовірно, йде міграція населення. Цілком може бути", - каже медик.

Та вже невдовзі ситуація з COVID-19 в регіоні може ще більше ускладнитись. Директор обласної лікарні погоджується зі словами головної епідеміологині області Вікторії Тимчик, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може потрапити на Закарпаття із заробітчанами, які повертатимуться додому на різдвяні і новорічні свята.

"Ймовірність - велика. У нас таке вже було. Ми перебуваємо у такому ризикованому регіоні, з одного боку красивому, а з іншого - небезпечному. Все ж таки чотири держави - багато переходів", - каже Юрій Яцина.

Утім, медик наразі не робить припущень щодо того, що на ріст ковід-захворюваності на Закарпатті міг повпливати новий штам "Омікрон", який вже є в країнах ЄС.

"Я наразі не готовий зараз на цю тему спілкуватися, бо він ("Омікрон". - Ред) ще не ідентифікований. Не думаю", - сказав лікар.

У лікарні лише 4% пацієнтів з COVID-19 - вакциновані

Зараз в обласній лікарні серед хворих на COVID-19 - лише 4% - вакциновані. Більшість хворих - старші люди із супутніми захворювання, а також серцево-легеневими проблемами. Та поміж дорослих пацієнтів є і молодь, каже Юрій Яцина.

За його словами, останнім часом симптоми коронавірусу змінилися, адже не в усіх хворих на COVID-19 зникає нюх та смак. Але температрура, слабість і загальні відчуття простудних, вірусних захворювань - залишились основними ознаками коронавірусу.

"Ну і дуже багато пацієнтів - кисневозалежні. Якщо у нас 71 людина потребує кисню, - то це дуже багато", - підсумував директор Закарпатської обласної лікарні.

Нагадаємо, на Закарпатті, за даними МОЗ, госпіталізації переважають над виписками. Такий розрив становить +15%, і останнім часом тільки зростає. При тому, що в середньому по країні кількість госпіталізованих є на -19% меншою за кількість виписаних. Як наслідок, завантаженість лікарняних ліжок у регіоні зростає, в той час як в Україні відбувається розвантаження медичної системи. Водночас на Закарпатті й досі фіксують найнижчий рівень вакцинації населення.

Як відомо, новий штам коронавірусу "Омікрон" уже в Європі, у Міністерстві охорони здоров'я також прогнозують, що він дістанеться України за кілька тижнів. Українців, які перебували у країнах, де виявлено "Омікрон", зобов'яжуть пройти самоізоляцію після повернення до країни.

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