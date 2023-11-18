"Ми у великій халепі": чому Україна ризикує опинитися без допомоги США й як достукатися до Конгресу

Схвалення Конгресом США допомоги Україні на 2024 рік знову відкладається. Тепер ще як мінімум на два місяці.

У четвер, 16 листопада, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про короткострокове державне фінансування до 19 січня, щоб уникнути "шатдауну", – зупинки роботи всіх американських держустанов, де не передбачена ні допомога Україні, ні Ізраїлю з Тайванем. Вже не кажучи про посилення кордону з Мексикою.

Це вже друга так звана тимчасова бюджетна резолюція, яку підписує президент Байден за останні місяці. Першу Конгрес ухвалив наприкінці вересня й теж без грошей на допомогу Україні, бо через гостру політичну кризу не те, що між демократами й республіканцями, а й всередині самої Республіканської партії, законодавці ніяк не можуть дійти згоди щодо параметрів федерального бюджету на наступний рік.

І, можна було б сказати, що треба просто зачекати, поки політична буря на Капітолійському пагорбі, яка триває вже не перший місяць, вляжеться, й все буде добре. Так виглядало ще місяць тому. Проте зараз ситуація критична. Зовсім не очевидно, що Палата представників, якою керує затятий трампіст-республіканець Майк Джонсон (днями він, до речі, офіційно підтримав Дональда Трампа на ще один президентський термін), проголосує пакет допомоги Україні на 2024 рік.

Чому склалася така критична ситуація? Чи має Україна шанс все ж таки отримати американську допомогу? Як на це впливають президентські вибори в США й особисто Трамп? ТСН.ua розкаже в цьому тексті.

Федеральний бюджет: що в Конгресі кажуть про допомогу Україні

Американські дипломати й законодавці переконують, що в США зберігається двопартійна підтримка подальшої допомоги Україні. Про це пишуть й американські ЗМІ. Проте, якщо ця двопартійна підтримка дійсно існує (тобто, як демократів, так і республіканців), чому ж тоді Конгрес ніяк за це не проголосує?

По-перше, як і у 2019 році в кейсі з імпічментом Дональду Трампу після розсекреченого телефонного дзвінка до Володимира Зеленського, зараз Україна знову в заручниках президентської передвиборчої кампанії в США. Орієнтовані на Трампа республіканці категорично проти подальшої допомоги Україні.

По-друге, дійсно, протрампівські республіканці в меншості. Проте кількість республіканців, які стають на їхній бік, зростає через збільшення ймовірності номінації Дональда Трампа на президента від Республіканської партії. Тому для Києва це набуває все більшої проблеми, бо ця група може блокувати продовження допомоги Україні, ще й маючи свого спікера Майка Джонсона, якого, як і Кевіна Маккарті, вони шантажують можливою відставкою за будь-якої зручної нагоди.

По-третє, за словами Майка Джонсона, що цілком узгоджується з позицією Республіканської партії, голосувати допомогу Україні будуть в одному пакеті з грошима на підвищення безпеки кордону з Мексикою. Демократи проти, бо республіканці також хочуть посилити правила надання притулку в США, покарання за незаконний перетин кордону тощо. До того ж, республіканці вкотре цинічно роблять Україну заручницею власних "хотєлок" перед виборами, щоб заручитися більшою підтримкою людей, бо суперечка за кордон між США та Мексикою між республіканцями та демократами тягнеться вже понад 30 років.

І це вже не перший такого роду шантаж. Пакет допомоги Ізраїлю на $14,3 млрд, який на початку листопада схвалила Палата представників із подачі Майка Джонсона, де республіканці мають незначну більшість, Сенат (де відповідно мають більшість демократи) відхилив. І не лише тому, що Адміністрація Байдена подавала до Конгресу свій законопроєкт на $106 млрд, який об’єднував не лише допомогу Україні на $61 млрд, а й Ізраїлю та Тайваню, а також передбачав укріплення кордону з Мексикою.

В пакет по Ізраїлю республіканці "зашили" скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів, яка в Америці опікується збором податків. Демократи в Сенаті відхилили цей документ, бо, за прогнозами позапартійного бюджетного управлення Конгресу, це може вилитися в $27 млрд збитків для федерального бюджету через схеми з обходу податкового законодавства. Хоча, що найцікавіше, республіканці, надто трампісти, постійно кричать, що треба зменшувати видатки бюджету, які лише збільшують його дефіцит.

Шантаж триває: допомога Україні може бути проголосована до кінця року

Нещодавній допис виконавчої директорки "Центру протидії корупції" Дар’ї Каленюк у Facebook викликав бурю обговорень у мережі. Експертка написала, що після підписання президентом Байденом чергового тимчасового бюджету, щоб уникнути "шатдауну", допомога Україні з боку США буде проголосована не раніше 19 січня, якщо взагалі буде проголосована.

"Новий спікер Палати представників Джонсон прив’язав підтримку для України та Ізраїлю до фінансування стіни на кордоні з Мексикою та зменшення фінансування податкової адміністрації США (Служби внутрішних доходів – ред.). Для Байдена голосування такого пакету є політичним суїцидом, адже лише погіршує його шанси переобратися на ще один строк. Ми з вами у великій халепі. Без прямої підтримки зі США наша економіка розсиплеться як картковий будинок вже дуже швидко", - дописала Дар’я Каленюк.

І це, на жаль, правда. ТСН.ua вже писав, що Держдеп, Пентагон та інші відомства написали офіційного листа на Капітолійський пагорб із проханням терміново надати Україні $11,8 млрд для підтримки економіки, щоб закрити "діру", яка вже утворилася в українському бюджеті. Щоправда, заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв також дописав у Facebook, Конгрес США має проголосувати за продовження допомоги Україні вже до кінця цього року.

"У цьому мене щойно запевнили сенатори Ріш (сенатор-республіканець Джим Ріш – ред.) та Шахін (сенаторка-демократка Джин-Шахін – ред.) на безпековій конференції у Галіфаксі. Так, нам потрібно якнайшвидше. Так, ми та наші друзі в Конгресі та Сенаті роблять все можливе. Але так працює демократія – механізми, процеси та інституції. Не розганяйте паніку", - написав нардеп.

Це частково підтверджується й публікацією в Bloomberg. За інформацією видання, Конгрес США може ухвалити пакет допомоги Україні на 2024 рік вже до середини грудня. Проте, все залежатиме від того, на які саме поступки по скороченню дефіциту держбюджету та кордону з Мексикою будуть готові піти демократи й особисто Адміністрація Байдена напередодні президентських виборів. Адже вже ні для кого не секрет, що трампісти, які взяли в заручники ледь не цілу республіканську фракцію в Палаті представників та Сенаті, просто шантажують демократів, висуваючи нереалістичні вимоги, які обов’язково гратимуть проти рейтингу президента Байдена. До того ж, майже напевно подальша фінансова й військова допомога з боку США буде пов’язана з конкретним переліком реформ, які має виконати Україна. Що є, звичайно, більше в наших інтересах. Зараз цей список проробляє Вашингтон разом з українським урядом та Офісом президента. Ну, і, звичайно ж, Київ зобов’яжуть звітувати за кожен наданий долар американських платників податків.