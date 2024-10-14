“Ми все одно повернемось до війни з Росією”: військовий різко висловився про перемовини

Командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач відповів, чи готовий прийняти переговори між Україною та Росією, якби лінія фронту залишилася такою, як є зараз.

В інтерв’ю ТСН він розповів, що як командир зможе прийняти певні умови, але всі мають розуміти — війна з Росією однаково знову розпочнеться.

“В масштабах країни… я зможу прийняти певні умови. Але все одно всі мають розуміти, що це буде певний проміжок часу, і до війни з Росією ми все одно повернемось. Це рік буде, два, можливо, три, але ми все одно повернемось до війни з Росією. Не буде такого (що війна закінчиться — ред.) 200%. Я впевнений, що вони передихнуть, навчать війська, навчать молодших командирів, сержантів, наклепають техніки, снарядів — і буде новий виток”, — розповів військовий.

Розлач каже, що вірить у перемогу, але не зараз.

“Має бути ресурс і навченість. Навченість в першу чергу”, — підкреслив військовий.

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