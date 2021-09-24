"Ми всі будемо за хлопців літати": рік потому після трагедії під Чугуєвом кількість охочих стати пілотами не зменшилась

"Ми всі будемо за хлопців літати": рік потому після трагедії під Чугуєвом кількість охочих стати пілотами не зменшилась

Після численних комісій та перевірок, в університеті переглянули навчальні плани, відкорегували підходи до льотної підготовки.

Попри минулорічну катастрофу військового літака АН-26 Ш, у якій загинули 26 військових, юних курсантів і офіцерів Харківського університету повітряних сил, кількість охочих стати пілотами, в університеті кажуть, не зменшилась. Цьогоріч присягу склали майже пів тисячі новобранців.

Про це 24 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

24-річний Ігор Сорока - курсант 4 курсу. Розуміє, на місці загиблих міг опинитись і він, проте для себе вирішив - продовжити літати.

"Ми всі будемо за хлопців літати", - говорить він.

Після численних комісій та перевірок, в університеті переглянули навчальні плани, відкорегували підходи до льотної підготовки. І вперше - дали паливо на польоти курсантів-штурманів. До цього саме через відсутність палива практику разом проходили штурмани і пілоти.

"Нарешті штурманам почали виділяти паливо. Раніше ми літали за рахунок льотчиків. Чітко прописали і кількість курсантів на борту – не більше десяти. Конвеєрний тип польотів – заборонили", - розповідає курсант Сорока.

За словами заступника начальника Харківського національного університету з льотної підготовки Володимира Перельота, зараз навчальна група складає до пяти чоловік. На кожну групу розраховується один штурман-інструктор. Одночасно може перебувати на борту не більше двох груп, відповідно - не більше 10 курсантів.

Всі літаки Ан-26, які знаходяться у військовій частині, пройшли капітальний ремонт. Новий командир бригади, його призначили вже після авіатрощі, запевняє, зараз тут суворо дотримуються вимог безпеки польотів.

"Хочу запевнити, щодо безпеки польотів, дотримання всіх керівних документів, які регламентують і льотну роботу, і безпеку польотів - зараз немає жодних порушень і за цим слідкують абсолютно всі", - зазначив командир 203 навчальної-авіаційної бригади Андрій Тверковський.

Крім того, з'ясувалось, тренажера АН-26 на льотній кафедрі немає. Полковник каже, не один рік оббиває пороги різних відомств, щоби отримати тренажер АН-26.

Ігор Олійник, доцента кафедри льотної експлуатації та бойового застосування літаків ХНУПС, пояснює - для того, щоб курсанти могли тренуватись, потрібен старий літак, який необхідно розрізати. Питання надання такого літака вирішує Міноборони.

Але єдине, про що вдалося домовитись - політати на тренажері курсанти їздитимуть до Льотної академії Національного авіаційного університету у Кропивницький.

На борту того страшного дня рік тому серед курсантів був Слава Золочевський. Місце, на яке він тоді сів, знаходилось неподалік від кабіни пілота. І саме воно стало для нього щасливим. Він єдиний хто вижив під час авіакатастрофи.

Слава хотів продовжити навчання, проте він більше не зможе літати. Військово-лікарська комісія визнала його непридатним до льотної служби.

Повз місце, де розбився літак, Ірина - мама загиблого пілота Богдана Кишені - щодня їздить на роботу. Жінка зізнається, що вже рік у месенджері бажає синові доброго ранку і каже "на добраніч".

Єдине, що зараз її турбує - аби винних у катастрофі покарали, а в частині зробили все, щоб у майбутньому не допустити таких трагедій.

"Льотчики, вони не вмирають - вони відлітають в небо. І не повертаються....", - говорить вона.

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