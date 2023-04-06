"Ми втратили єдиного сина": подробиці загибелі 6-річного хлопчика через гойдалку під Києвом (фото)

Жахлива трагедія з гойдалкою у Вишневому підняла тему безпечного дозвілля на дитячих майданчиках та надання невідкладної допомоги. Нагадаємо, в містечку під Києвом шестирічний хлопчик загинув після травмування від гойдалки. Можна лише собі уявити, яке це горе для батьків, адже це був їхній єдиний синочок.

Сайт ТСН.ua поспілкувався з батьком хлопчика.

Єгор загинув після травмування від гойдалки / фото з сімейного альбому

Що сталося біля гойдалки?

Віталій намагається розповідати про все без зайвих емоцій. Каже, що вони з дружиною і сином мешкають в Вишневому, а трагедія сталася 10 березня.

"Дружина з сином Єгором пішли на дитячий майданчик. Дитина хотіла сісти на гойдалку. До речі, гойдалка розрахована на п’ять місць. На ній вже каталося троє дівчаток. В момент, коли моя дитина підійшла, гойдалка вдарила його по голові. Моя дружина Христина була поруч з сином. Вона одразу викликала швидку допомогу. Медики прибули дуже швидко, приблизно за 4 хвилини. Бригада швидкої одразу оцінила, який характер травми отримала дитина і зазначали, що сина потрібно госпіталізувати до Києва, у лікарню на Підвисоцького. Вони зв’язалися зі своїм диспетчером, але він наполягав на тому, що дитину потрібно везти в Боярку, до дитячої обласної лікарні. Бригада була вимушена виконати вказівку диспетчера", - розповідає сайту ТСН.ua Віталій, батько хлопчика.

Гойдалка, від якої загинула дитина / фото батьків хлопчика

Він додає, що в Боярку швидка дісталася хвилин за 40-50 після отримання травми. Хлопчика на каталці відвезли до приймального відділення, але там отримали відмову.

"Була відмова від госпіталізації. Зі слів тих, хто відмовляв, у штаті лікарні на той момент не було спеціалістів, які б могли надати допомогу дитині відповідно до характеру отриманої травми. Минуло ще декілька хвилин. Працівники тої ж бригади транспортували сина до автомобіля і повезли до Києва. В лікарню на Підвисоцького він потрапив приблизно через півтори години після отримання травми. Тут йому зробили комп’ютерну томографію. Я вже туди приїхав сам. Нам з дружиною сказали, що дитина буде жити і що життєво важливі елементи мозку не постраждали. Необхідно лише дістати залишки кості черепа, яка ввігнулась в середину черепної коробки. До нас вийшла лікар-жінка, вона сказала, що стабілізують стан нашої дитини. Повідомила, що необхідне оперативне втручання, буде операція. Мовляв, все нормально, дитина житиме. А вже через чотири години до нас вийшли і сказали, що наш хлопчик помер", - розповідає Віталій.

Запитання батьків, які залишилися без відповіді

Він додає, що на момент, коли сина привезли до лікарні в Києві, хлопчик був притомний на 30-40%.

"Він ще міг відповісти одним словом на мої питання. Син дихав самостійно і був відносно у стабільному стані, коли його привезли до лікарні. До чого я все розповідаю? Для нас лишилося три нез’ясовані питання.

Перше – сама конструкція гойдалки. Ми її оглядали разом з поліцейськими. Гойдалка дуже масивна. Чесно кажучи, вона така велика, що й дорослого може вбити. Так сталося, що по росту мого сина, гойдалка вдарила його по голові. Якби дитина була вища, то удар був би в грудну клітину, А якби був менше зростом, то просто б пролетіла над головою. Сидіння гойдалки має металеві виступаючі частини. Удар однієї з цих частин гойдалки, ймовірно, і став причиною травми.

Деталь на гойдалці, яка, ймовірно, стала причиною травми

Друге – правомірність розпорядження диспетчера везти дитину до Боярки. Диспетчер мав знати, що в лікарні на той момент не було необхідних спеціалістів, які могли б надати відповідну допомогу.

Третє – це чотири години здійснювалися якісь дії в лікарні на Підвисоцького. Які саме - я не знаю, бо не медик. Тому є питання до адекватності цих заходів і їх відповідність до протоколів про надання допомоги", - розповідає батько хлопчика.

На наступний день тіло Єгора відвезли до моргу.

"Там зробили експертне дослідження - не судово-медичну експертизу. Нам так і не надали відповідь на питання: чи є якісь огріхи у діях лікарів під час операції, чи їх немає. Просто написали у висновку, що дитина вдарилася головою і померла. Якби воно так було насправді біля гойдалки, то б у нас не було питань, а так дитина ще жила після отримання травми 5 з половиною годин, з яких лише в перші чотири хвилини не отримувала допомогу – час між викликом і приїздом бригади швидкої допомоги. Тому у нас питання: чи була надана якісна медична допомога моєму сину, і чи був шанс на його порятунок?" - каже батько хлопчика.

Хлопчик був життєрадісним та позитивним / фото з сімейного альбому

Він запевняє, що без емоцій називає лише факти, які сам бачив, і хоче донести їх до суспільства, щоб попередити можливі повторні рецидиви з іншими дітьми,

"Адже небезпечна гойдалка так і стоїть на майданчику у Вишневому. Диспетчер, який приймав рішення - також працює, а лікарі приймають пацієнтів. Таке просто не повинно повторитися ще раз. Дитина у нас була одна і її тепер немає. Ми за цей час достатньо виплакали сліз разом з дружиною. Я впевнений, що якби один з цих трьох факторів не спрацював – гойдалка, вказівка везти в Боярку, або інша бригада була на Підвисоцького, то всього цього не було б. А так співпали всі три фактори між собою і вони виявилися для нашої дитини фатальними", - каже батько.

Єгору було лише шість рочків / фото з сімейного альбому

Яким був хлопчик

Єгор до отримання травми був абсолютно здоровим. Хлопчик ріс і розвивався згідно зі своїм віком. Був життєрадісним та позитивним. Батько показує нам його фото та відео.

"Він був для нас бажаною дитиною. І ми про нього дуже піклувалися. Він захоплювався іграми. Відвідував заняття по футболу, ходив в дитячий садок. Ми його водили на заняття з конструкторів лего. Крім того, Єгор мав схильність до математики. За своє коротке життя він хворів лише звичайною застудою, жодних ускладнень або хронічних хвороб у нього не було. Я навіть дивувався, бо в дитинстві був трішки хворобливим, дружина теж, а дитина у нас була абсолютно здоровою. Ще синочок був великим оптимістом, якщо у нього була простуда, то він казав: "Нічого, скоро мине". Ми ніколи з ним не говорили про смерть, він не знав що таке зло, бо зростав в любові", - розповідає Віталій.

Хлопчик відвідував заняття по футболу, ходив в дитячий садок / фото з сімейного альбому

Що кажуть в поліції?

В поліції Київської області кажуть, що по факту травмування та смерті дитини відкрито кримінальне провадження за ст. 115 з помітною "нещасний випадок".

"Слідчі Бучанського управління поліції Київщини продовжують проводити досудове розслідування всіх обставин трагедії, допитують свідків подій, тривають експертизи", - повідомили нам в поліції Київської області.

Поліція Київщини застерігає батьків бути уважними та навчати дітей правил безпечних ігор на дитячих майданчиках. Під час забав пильнуйте за малолітніми дітьми!

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