"Ми вважаємо, що це велика помилка": Кулеба прокоментував скандальне рішення Канади про повернення російської турбіни

Водночас очільник МЗС запевнив, що наразі немає якихось ознак того, що чинний санкційний режим Європейського Союзу, США, Великої Британії чи інших країн буде послаблений.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував скандальне рішення Канади про повернення російської турбіни та пояснив, чи варто побоюватись, що уже чинні санкції проти Росії почнуть послаблювати.

Про це очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" 19 липня.

"Наразі немає якихось ознак того, що чинний санкційний режим Європейського Союзу, Сполучених Штатів чи Великої Британії, чи інших країн буде послаблений. Поки що рух тільки вперед. Що стосується канадського випадку, ризик створення прецеденту є. Ми вважаємо, що це велика помилка - те рішення, яке ухвалила Канада. І тепер всі нас запевняють, що прецеденту не буде, що це виняток окремий, і ніяких наслідків це надалі не матиме. Але ми розуміємо, як все працює, тому докладемо всіх зусиль для того, щоб цей конкретний випадок не став підставою для інших робити подібні речі", - резюмував Кулеба.

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Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал навколо російської турбіни до газогону "Північний потік-1". Її після ремонту через тиск Німеччини Канада вирішила повернути.

"Ми продовжимо запроваджувати все сильніші санкції, однак слід пам’ятати, що вони направлені не проти наших союзників, а проти Путіна та його посіпак. Саме тому ми ухвалили це складне рішення, аби допомогти нашим союзникам", - сказав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Мовляв, повернення турбіни дозволить упевнитися, що "у Європі не лише уряди, а й населення незмінно та щедро підтримують Україну".

Водночас Канада залишається одним із найбільших союзників та друзів України.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський упевнений, що рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно, як прояв слабкості. Зеленський не виключає, що тепер Росія спробує не просто максимально обмежити, а повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу до Європи.

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