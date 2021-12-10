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"Ми йдемо, а там шлагбаум": Зеленський про вступ України до НАТО та повернення окупованих територій

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"Ми йдемо, а там шлагбаум": Зеленський про вступ України до НАТО та повернення окупованих територій

УНІАН

Зеленський пообіцяв, що українці будуть в "теплі та добрі".

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, які хвилюють українське суспільство, зокрема, про вступ України до НАТО та чи не залишиться держава без опалення взимку. 

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ведучій ТСН Наталії Мосейчук на каналі "1+1" розповів президент України Володимир Зеленський. 

Чи відмовиться Україна від НАТО

"Україна продовжує свій шлях до НАТО. Але ж ви бачите, ми йдемо, а там - шлагбаум. Чи нам все одно, обійдемо його? Не виходить його обійти", - сказав Зеленський. 

Чи відмовиться Україна від окупованих територій

"Ми точно не відмовимося від територій", - наголосив президент. 

Чи будуть українці в теплі цієї зими

"Ми в теплі та добрі будемо завжди. Навіть коли дуже холодно", - сказав Володимир Зеленський. 

Ексклюзив ТСН: інтерв'ю Володимира Зеленського із Наталією Мосейчук

Ексклюзив ТСН: інтерв'ю Володимира Зеленського із Наталією Мосейчук

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