"Ми йдемо, а там шлагбаум": Зеленський про вступ України до НАТО та повернення окупованих територій

Зеленський пообіцяв, що українці будуть в "теплі та добрі".
Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, які хвилюють українське суспільство, зокрема, про вступ України до НАТО та чи не залишиться держава без опалення взимку.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю ведучій ТСН Наталії Мосейчук на каналі "1+1" розповів президент України Володимир Зеленський.
Чи відмовиться Україна від НАТО
"Україна продовжує свій шлях до НАТО. Але ж ви бачите, ми йдемо, а там - шлагбаум. Чи нам все одно, обійдемо його? Не виходить його обійти", - сказав Зеленський.
Чи відмовиться Україна від окупованих територій
"Ми точно не відмовимося від територій", - наголосив президент.
Чи будуть українці в теплі цієї зими
"Ми в теплі та добрі будемо завжди. Навіть коли дуже холодно", - сказав Володимир Зеленський.
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