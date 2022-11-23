"Ми з Україною": як Захід відреагував на черговий ракетний удар Росії

Відповідну резолюцію 494 депутати Європейського парламенту підтримали в середу, 23 листопада. У документі зазначається, що Росія здійснює невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру України, внаслідок яких загинули тисячі людей. Все це, як підкреслює Європарламент, є актами терору проти українського населення та є воєнними злочинами.

Одразу після визнання Європарламентом Росії державою-спонсором тероризму, Путін розпочав чергову масовану ракетну атаку проти України.

"Через напади Росії без світла залишилися 10 млн українців. Ми можемо допомогти. Сьогодні ми запустили нашу кампанію #GeneratorsofHope, щоб забезпечити генераторами наших українських друзів. Солідарність у дії" – дописала в Twitter президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Йдеться про ініціативу, започатковану Європарламентом та Європейською асоціацією міст, "Генератори надії". ЄС збиратиме генератори для України у великих обсягах, щоб допомогти Україні пережити зиму через постійні пошкодження Росією об'єктів критичної інфраструктури.

Президент ПАРЄ Тіні Кокс у свою чергу попередив росіян:

"Сьогоднішніми ракетними ударами по цивільній інфраструктурі (включно з пологовим відділенням у Вільнянську та поліклінікою в Куп’янську) Росія продовжує порушувати міжнародне право. Керівники в Кремлі, будьте обережні – ці злочини не залишаться безкарними".

ТСН.ua вже повідомляв, що внаслідок чергового масованого ракетного удару Росії в середу, 23 листопада, багато українських міст залишилися без світла та води. В Києві внаслідок потрапляння ворожих ракет у житлові будинки загинуло троє людей, ще одинадцятеро дістали поранень. За словами мера Києва Віталія Кличка, на Київ летіла 31 російська ракета. Збити вдалося 21 ракету.

Знову зачепило й сусідню Молдову, де почалися перебої з електропостачанням. За словами міністра закордонних справ країни Ніку Попеску, у Молдові наразі масові відключення світла включно зі столицею Кишиневом. До МЗС Молдови викликали посла Росії для пояснень.

Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк миттєво відреагувала в Twitter на черговий акт російського тероризму:

"Ще більше жорстоких ракетних ударів по країні, оскільки Росія намагається покарати Україну за те, що вона наважилася бути вільною. Я бачила силу народу України та знаю, що спроба Росії домінувати над Україною, занурюючи її в холод і темряву, зазнає поразки. Ми з Україною".

Амбасадорка Великої Британії в Україні написала коротко:

"У Києві знов вибухи. Поки продовжу працювати у підвалі".

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен теж відреагував у Twitter та поділився робочим фото з укриття:

Фото: Посольство Франції в Україні

"Ось таке повсякденне життя посольства Франції в Україні. Робочу зустріч з віцеміністром економіки Олександром Грибанем перервали російські ракетні удари. Ми продовжимо її у сховищі. Висловлюю солідарність з українцями".

Українські дипломати також дописували в Twitter під час чергової російської ракетної атаки. Так, колишній посол України в Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник повідомив, що один зі смертельних ударів російських ракет прийшовся на житловий будинок біля квартири брата його дружини.

"Він шокований, слава Богу, він і його родина не постраждали, але, на жаль, є жертви", - дописав Мельник.

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба також написав у Twitter, що не міг додзвонитися до своїх батьків на Київщині:

"Відчайдушно намагаюся додзвонитися до тата й мами на околиці Києва. Стільниковий зв'язок не працює належним чином. Нарешті тато телефонує мені на міський телефон. Всі в безпеці. Дякую Богу за стаціонарні телефони…".

Ну а міністр закордонних справ Павло Клімкін звертає увагу на інтригу з резолюцією Європарламенту щодо визнання РФ країною-спонсором тероризму.

"Згуртуються російські еліти навколо Путіна або здадуть його за гарантії для себе. Адже покарання за агресію може зрости. Залежить від того, чи приєднаються США до визнання. Ставки гранично високі" – вважає дипломат.

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