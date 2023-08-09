"Ми змогли форсувати Дніпро": експерт про успішні дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

За словами експерта, поки що точно невідомо, чи є там повноцінний плацдарм і чи можна робити подальші наступальні дії.

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман стверджує, що українські війська таки змогли форсувати річку Дніпро і перейти на лівий берег.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Подивимося, чи можна там створити плацдарм для того, щоб з цього плацдарму робити подальші наступальні дії. Збільшили наш обмінний фонд, захопили росіян зненацька в полон", – каже експерт.

Чи є ця операція розвідкою боєм, або йдеться про повноцінне закріплення плацдарма, у Гетьмана інформації немає.

Як ця операція вплине на фронт узагалі

За словами експерта, на всій лінії фронту будь-які дії на одній ділянці, якщо вона навіть за тисячу кілометрів від іншої, між собою пов'язані.

"Атакуючи на Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог хоче, щоби ми перекидали свої сили з півдня, з тих місць, де ми проводимо наступальні дії. Ми робимо щось схоже. З Херсонщини вони намагалися підсилити свої угрупування на Запорізькому напрямку, Авдіївському, Бахмутському – може таким чином ми призупинимо ці їхні можливості.

Зараз вони розуміють, що ми можемо форсувати Дніпро і можемо робити плацдарм, тому їм буде не до того, щоб кудись перекидати резерви саме з Херсонського напрямку, навпаки, треба буде підсилювати Херсонський напрямок", – пояснив Олексій Гетьман.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗️ Українські пілоти вже навчені! В РФ готуються до заколоту! Що з Пригожиним? | Олексій Гетьман

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що ЗСУ здійснили рейд через Дніпро на Херсонщині та прорвали оборону РФ.

У ГУР 7 серпня також повідомляли, що їхні спецпризначенці проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини. Проте ГУР не уточнювало, що йдеться саме про форсування Дніпра.

Про десант на лівий берег українських сил писали також деякі так звані "воєнкори" окупантів, які втім, запевняли, що атаку було відбито росіянами.