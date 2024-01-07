“Ми знали і готувалися”: боєць “Вовків Да Вінчі” приголомшив, коли очікували на повномасштабний наступ Росії

За словами військового, до вторгнення РФ почали готуватися в 2019 році.

Очікувалося, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочнеться ще у 2020 році. Тоді військові розпочали підготовку.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA розповів артилерист батальйону “Вовків Да Вінчі” — “Бас”.

“Напевно це вже був 2019 рік, очікувалося, що повномасштабний двіж почнеться вже в 2020 році. Різні розвіддані були, певна підготовка йшла. Ми зі свого боку добровольчим українським корпусом організовували різні вишколи, проводили попередні набори людей, які, якщо зараз не йдуть на фронт, то будуть готові долучитись до наших лав у разі повномасштабної війни”, — розповів “Бас”.

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