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"Ми зробили висновки після Бахмута": Жданов оцінив шанси РФ захопити Авдіївку

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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2044
Час на прочитання
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"Ми зробили висновки після Бахмута": Жданов оцінив шанси РФ захопити Авдіївку

Авдіївка / Фото: Командувач Тарнавський

У місті готуються до оборони.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що шанси захопити Авдіївку в Росії набагато менші, ніж шанси взяти Бахмут.

У коментарі для ТСН.ua Жданов зазначив, що Україна "зробила висновки" після Бахмута.

Тому в випадку з Авдіївкою місто закрили одразу. Звідти евакуюють цивільних разом із міськими службами та готуються до оборони.

"До речі, Авдіївка завжди була таким форпостом. І в Авдіївці є ділянки фронту, які ще знаходяться на позиціях 23 лютого 2022 року. Ні на метр не посунулися. Ми готуємося до оборони цього міста", - додав військовий експерт.

Скриншот з deepstatemap.live / ©
Скриншот з deepstatemap.live

Нагадаємо, що ситуація в Авдіївці загострилася. З 27 березня місто закрили для волонтерів, журналістів та інших цивільних через постійні обстріли. Російська армія зосередила основні зусилля на веденні наступу на цьому напрямку. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію навколо Авдіївки.

Загострення в Авдіївці – військові закрили місто для цивільних та вимикають мобільний зв'язок

Загострення в Авдіївці – військові закрили місто для цивільних та вимикають мобільний зв'язок

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Дата публікації
Перегляди
2044
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