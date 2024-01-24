"Ми зустрічаємо таке вперше!": Жданов розповів, чим особлива остання масована атака Росії по Україні

Під час комбінованого ракетного удару вранці 23 січня росіяни запустили по Україні все, що в них було. Втім, ворожа атака мала дві особливості.

Про це у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За даними Повітряних сил України, під час атаки 23 січня Росія випустила по території Україні 41 ціль різних типів. Із них 21 ціль вдалося збити.

“Переважно це крилаті ракети та балістичні ракети комплексу “Іскандер”. На жаль, ракети Х-22 збити не вдалося. З одного боку, під час атаки вони запустили все, що було. А з іншого — дійсно є особливість. Перша полягає в тому, що в ній не брали участь “Шахеди”. І друга, яку ми вперше зустрічаємо – атака балістичними і крилатими ракетами була здійснена з дуже ретельним розрахунком часу підльоту”, — розповів Олег Жданов.

Тобто час підльоту крилатих дозвукових і балістичних надзвукових ракет до цілей був майже одночасно, пояснив військовий експерт. За його словами, це необхідно для того, щоб максимально ускладнити роботу засобам протиповітряної оборони в Україні.

“Тому що різні засоби і різний характер цілей. Це ускладнює їх виявлення, захоплення і перехоплення”, — каже Олег Жданов.

Нагадаємо, експерт назвав ймовірну дату нового удару росіян.

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