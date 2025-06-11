"М’ясні штурми кожні 3 години": армія РФ атакує з півночі, чи є загроза Києву

Наступ росіян на Сумщині може становити загрозу столиці / © ТСН

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Російська армія продовжує атакувати Сумщину піхотою, дронами та КАБами.

Водночас в інформпросторі з’явилося одразу декілька заяв від публічних осіб про ймовірну неналежну якість оборонних споруд на Сумщині, через що армія РФ досі просувалася по території регіону.

Один з українських військових, який наразі перебуває на Сумщині, в коментарі для ТСН.ua висловився про наявні загрози так: «Росіяни використовували і продовжують використовувати тактику малих штурмових груп. Наприклад, сунуть по декілька військових, до 10 або до 20. Через певний час хтось з них загинув, хтось поранений. Через 3–4 години може піти вже нова група. Справжні м’ясні штурми з їхнього боку».

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Щодо фортифікацій військовий каже таке: «Вони різні. Ті, що були побудовані цивільною владою — вони, на мій погляд, неякісні. Ті, які були побудовані військовими — інша справа. Там є багато нюансів, які вже стали перепоною для наступу армії РФ. Подробиць розповідати не буду. Мій висновок такий, що вже найближчими днями наступ росіян може сповільнитися».

Розраховують на розтягування резервів

Своєю чергою військовий експерт Олег Жданов поточну ситуацію на Сумщині оцінює таким чином: «Російська армія вже сповільнює свій наступ на Сумщині. Також з’явилася інформація про те, що окупанти в Сумській області зменшили використання оптоволоконних дронів. Це свідчить про те, що відповідні підрозділи перекидають на інші напрямки. Можливо, на Донбас, де будуть підтримувати ударне угруповання».

Експерт припускає, що наступ на Сумщину є відволікальним маневром з наміром розтягнути українські резерви.

«Зробити північний фронт і змусити нас перекидати туди війська, щоб ми не змогли скористатися ними на інших оперативних напрямках. Є ознаки того, що наступ сповільниться. Хоча тиск будуть здійснювати, щоб тримати нас на „розтяжці“ між Донбасом і Сумами», — каже Жданов.

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Водночас він додає, що російські війська, заходячи на будь-яку територію, навчились добре окопуватися.

«Їхні нори розростаються до масштабу позицій», — каже Жданов.

Стосовно фортифікацій він робить такий висновок: «Якщо б там були збудовані якісні фортифікації, то ми б, мабуть, так далеко не відійшли. Не було б таких розмов і зауважень. До речі, зараз подивимося, що буде у Дніпропетровській області. ОВА доповідала, що оборонні рубежі будувалися рік».

Що буде далі з наступом на Сумщині

Народна депутатка Мар’яна Безугла у своєму Telegram-каналі написала, що наступ армії РФ на Сумщині — це наступ не на Суми.

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«Хто не помітив, новий наступ росіян у Сумській області — це не наступ на Суми, обласний центр. Це наступ на Київ, столицю України. Фізично, ідеологічно. Зверніть увагу на маршрути й відстані. Фронт зараз уже знову за 300 км від Києва, росіяни без червоних ліній — окрім хіба що застосування ядерної зброї. Поки що», — висловила своє бачення ситуації Безугла.

Жданов не погоджується з такою оцінкою ситуації.

«Угруповання в 50 тисяч особового складу не може зайти на глибину більше 10 км. Якби вони збиралися йти на Київ, там повинна бути щонайменше півмільйонна армія. З тиловим забезпеченням, зі стратегічною авіацією і масованими ракетними ударами. А сьогодні вони не можуть підняти в повітря більше 5 літаків», — вважає Жданов.

Раніше повідомлялося про те, що у Путіна відкрито заявляють про наміри захопити ще одну область України.

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