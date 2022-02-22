"Міцний фундамент для ескалації" – Зеленський про визнання Росією ОРДЛО

Україна закликає РФ до дипломатії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що визнання Путіним "незалежності" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР", є ескалаційним кроком. Українська сторона розуміє всі можливі ризики, пов'язані з цим, а тому вкотре закликає РФ вирішувати питання щодо Донбасу дипломатичним шляхом.

Про це президент заявив на пресконференції 22 лютого.

"Ми вважаємо, що це був крок ескалаційний з боку РФ. Ми розуміємо, що це юридична агресія, яка дає значно міцний фундамент щодо можливої ескалації з боку Росії, бойовиків, які оточують тимчасово окуповані українські території. Ми розуміємо всі ризики і закликаємо РФ вирішувати ці питання дипломатичним шляхом. Сідати за стіл перемовин, ми готові засідати на будь-яких майданчиках. РФ це прекрасно знає. І, до речі, не тільки Росія це знає на сьогодні", - сказав Зеленський.

Глава держави розповів, що за останні місяці українська сторона провела консультації з багатьма країнами: США, Британією, Німеччиною, Францією тощо. І пропонували різні, будь-які формати діалогу, де б була присутня РФ.

"Ми отримали відповідь. І відповідь була вчора, і ми її бачили. Україна повинна на це реагувати, захищаючи суверенітет і нашу державу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне можливість розриву дипломатичних відносин із РФ.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна кваліфікує останні дії РФ як порушення територіальної цілісності.

Український президент повідомив, з якими світовими лідерами говорив та про що домовився у зв'язку з цинічним рішенням Путіна.

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