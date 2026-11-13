Міфи та реальність "чорної п’ятниці" по-українськи: на що знижки будуть справжніми, а де вас надурять

Чорна п'ятниця в Україні / © ТСН

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Родзинкою листопада у багатьох країнах світу є так звана «чорна п’ятниця», тобто один день, як у США, або кілька днів, а то й тижнів, як в Україні, коли тривають головні розпродажі року. На яких, як стверджується, покупці можуть зекономити значні кошти, придбавши потрібні речі задешево. В Україні головний торговельний день року — «чорна п’ятниця» у цьому листопаді випадає на 27 число.

Чому п’ятниця «чорна»

Чому п’ятниця саме «чорна», а не, наприклад, червона або помаранчева? Найпопулярніша версія — бухгалтерська: раніше у книгах обліку США та багатьох інших країн прибутки фіксували чорним чорнилом, а збитки — червоним. Інші кольори якогось сталого фінансового підтексту не мали. Звідси висновок: розпродажі розпродажами, але у підсумку бізнес розраховує на прибуток від них, адже головна мета ритейлерів — не благодійність.

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По-перше, вони звільняють склади від залежаного товару, щоб мати місце для зимового та новорічного асортименту. По-друге, масштабні продажі наприкінці листопада допомагають підняти виторг та показати інвесторам зростання прибутків за рік. І по-третє, листопад — це часова психологічна межа, коли люди починають думати про різдвяні та новорічні подарунки. Ритейлери використовують «чорну п’ятницю», щоб зняти «вершки» першої, найактивнішої хвилі святкових закупівель.

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П’ятниця по-українськи: лайфхаки маркетологів

Головна відмінність українського формату — тривалість акцій. Якщо в США це одноденний спринт, коли люди займають черги під зачиненими дверима з ночі, то вітчизняні ритейлери трансформували його у концепцію «чорного тижня» або навіть «чорного місяця», запускаючи перші дисконти задовго до офіційної дати.

Економічний експерт, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський розповів, які, на його думку, особливості матиме марафон розпродажів у цьому році.

Ефект п’ятниці, 13-го

Це розігрів уваги покупців, використання містичної дати для повноцінного старту знижок. Слогани: «Навіщо чекати кінця місяця, перша хвиля обвалу цін уже тут! „. Або „Ексклюзивна репетиція чорної п’ятниці, яка більше не повториться“. У продажу з’являються реальні товари зі знижкою 15–20% (зазвичай залежані позиції). Мета — змусити покупця витратити гроші задовго до 27 листопада, граючи на його побоюванні, що все найкраще розкуплять.

Завмирання цін або бронювання кошиків

Заклик: «Додай товар у кошик зараз, і ми гарантуємо, що ціна не зросте через коливання курсу валют до кінця місяця». В умовах економічної нестабільності це діє безвідмовно.

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Синдром втраченої вигоди

Замість абстрактного «поспішай, бо акція закінчиться», покупця чіпляють за живе реальними побутовими проблемами.

Поштовий колапс: «Купуй зараз, бо 27 листопада замовлення застрягнуть на складах, і ти не отримаєш подарунок дитині вчасно».

Страх блекаутів: «Замовляй павербанк сьогодні, бо завтра їх розметуть через новини про відключення».

Можливість дефіциту через логістику: «Цей товар імпортний, наступна поставка буде аж у наступному році».

Головний тиждень 23–29 листопада

Тут завдання маркетологів — різко підвищити градус зацікавленості, використовуючи специфіку нашого ринку.

Ефект «генераторного ажіотажу»

На сайтах з’являються плашки воєнного часу: «Цей павербанк/зарядна станція/термобілизна закінчується, на складі залишилося три одиниці». Ризик блекаутів та холоду спонукає купувати негайно і без знижок.

Швидка зміна акційних категорій

Таймери ставлять на цілі категорії: «До кінця знижок на пральні машини залишилося 6 годин. Завтра буде акція на ноутбуки». Це змушує покупця приймати рішення миттєво.

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Безкоштовний сервіс і бонуси

Пропонують варіанти: смартфон за 20000 грн; смартфон на розпродажі — 17 500 грн; смартфон + безкоштовне наклеювання скла та налаштування програм — 17900 грн.

Покупці масово обирають третій варіант, приносячи магазину значний прибуток на копійчаному аксесуарі та послугах.

Від автора: покупцеві це також справді вигідно, бо окремо наклеювання скла і встановлення та налаштування програм коштують дорожче.

Кешбек «на різдвяний стіл».

Покупцеві дають бонуси, які можна витратити у продуктових супермаркетах-партнерах на купівлю делікатесів до Нового року. Це стимулює придбати техніку чи одяг саме зараз.

Завершальний етап: "Свято триває" (з 30 листопада)

Це унікальна стадія українського марафону. Так званий кіберпонеділок (30 листопада), тобто надання додаткової можливості зробити після чорної п’ятниці замовлення по інтернету зі знижкою, у нас не закінчує розпродажі, а стає переходом до дня Святого Миколая, який тепер 6 грудня.

Кібер-продовження: ми продовжили чорну п’ятницю до 2 грудня, щоб ви встигли замовити подарунки від Святого Миколая.

Свято триває: залишилося 4 дні, встигніть замовити, щоб Миколай не прийшов до вашої дитини з порожніми руками.

На що можливі реальні знижки

За оцінкою Андрія Забловського, вигоду та чесні дисконти можна знайти в таких категоріях.

Одяг, брендове взуття та аксесуари минулих сезонів, які потрібно терміново розпродати. Щоб звільнити місце під новий асортимент, бренди готові давати реальні знижки до 40–50%. Виняток становлять лише ходові розміри.

Велика побутова техніка середнього цінового сегмента минулих років. Холодильники, пральні машини тощо, які вийшли на ринок 2–3 роки тому, дійсно втрачають у ціні, поступаючись новішим моделям. Магазинам вигідніше зробити знижку, ніж заморожувати обігові кошти в застарілому габаритному товарі.

Парфумерія, доглядова та декоративна косметика. Великі спеціалізовані мережі роблять знижки за рахунок обсягів постачань безпосередньо від виробників.

Книги, настільні ігри та товари для хобі. Дисконт у 20–30% є реальним і закладається як інструмент залучення нових клієнтів.

Які позиції навряд чи подешевшають

Енергообладнання (павербанки, зарядні станції, інвертори). Через високі ризики блекаутів та стабільний сезонний попит жоден продавець не знижуватиме ціни. Акційні наліпки на таких товарах — суто психологічний хід: ціна або залишиться базовою, або під виглядом акції продаватимуть залежані пристрої з деградованими акумуляторами.

Найсвіжіші гаджети та смартфони. Офіційний прибуток тут дуже низький, тому дисконт на новинку у 20–30% зазвичай означає, що перед цим ціну штучно завищили.

Популярні дитячі іграшки. Попереду день святого Миколая, Різдво та Новий рік. Батьки все одно купуватимуть подарунки дітям, тому роздрібним мережам немає сенсу втрачати прибуток.

Гайд для шопоголіка: де шукати чесні знижки, а де тримати гаманець закритим

На етапі з 13 листопада не вірте плашкам про «останній імпортний товар». Знижки 15–20% зараз — це норма, але купуйте лише базові зимові речі чи те, що реально потрібно вже сьогодні. Зафіксуйте ціни на гаджети скриншотами.

На етапі «синдрому втраченої вигоди» маркетологи лякають поштовим колапсом? Вони частково праві. Якщо купуєте подарунок дитині на Миколая, замовляйте його до 25 листопада.

Під час «генераторного ажіотажу» 23–29 листопада не купуйте павербанки чи станції за «акційними» наліпками, якщо ціна не змінилася. Перевіряйте перед купівлею ємність акумуляторів.

Сезонний фактор: Полюйте на одяг та взуття літніх чи демісезонних колекцій — це головне джерело чесних знижок до 50%. Але якщо у вас ходовий розмір, не чекайте фінальних розпродажів.

Погляд у минуле: Хочете чесну знижку на холодильник чи пральну машину — шукайте моделі з маркуванням дворічної давнини. Вони майже нічим не гірші за новинки, але значно дешевші.

Косметика та книги: тут дисконт у 20–30% є стабільним та чесним. Купувати однозначно варто.

Енергонезалежність: без ілюзій. Побачили наліпку «Чорна п’ятниця: павербанк –40%»? Не спокушайтеся. У найкращому випадку ціна залишилася базовою, у найгіршому — вам намагаються продати пристрій, що роками лежав без зарядки і втратив ємність. Енергообладнання під час сезону холодів та ризиків блекаутів дешевим не буває.

Магія цін на смартфони: найсвіжіші моделі гаджетів мають мінімальну маржу. Якщо бачите на новинку шалену знижку, перевірте вартість через спеціальні сайти, які збирають інформацію про ціни на товари з сотень інтернет-магазинів і порівнюють їх на одній сторінці . Найімовірніше, що ціну штучно завищили напередодні розпродажу.

Сервіс та комплектація: Обирайте комплекти з безкоштовним сервісом (скло + налаштування) лише якщо вам справді потрібні ці послуги. Уважно перевіряйте комплектацію речей «без нічого»: привабливо низька ціна на гаджет або акумуляторний електроінструмент часто означає, що з коробки вилучено базові кабелі чи блоки живлення, або ж акція діє лише за умови купівлі дорогої страховки.

Обходьте пастки на касі (1+1=3): Не купуйте зайвого заради ефемерного третього товару в подарунок. Зазвичай безкоштовною стає найменш популярна позиція, реальна вартість якої вже закладена у націнку перших двох речей.

Не чекайте кінця листопада в надії дешево купити хітові дитячі подарунки. День Святого Миколая — 6 грудня, тому попит на іграшки почне зашкалювати вже наприкінці листопада.

Кіберпонеділок (30 листопада) використовуйте для онлайн-полювання на електроніку та програмне забезпечення. Якщо бренд обіцяє «продовження чорної п’ятниці до 2 грудня», порівняйте ціну з тією, що була 27 листопада, вона не має бути вищою.

Пам’ятайте про свої права: заяви продавців про те, що акційний товар поверненню не підлягає — незаконні. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», повернути або обміняти непродовольчий товар можна протягом 14 днів, навіть якщо він купувався за суперзнижкою.

Висновки

«Чорна п’ятниця» по-українськи — це не про везіння чи шалені штурми магазинів, а про тверезий розрахунок. Тритижневий марафон знижок побудований так, щоб максимально зменшити фінансову пильність задовго до офіційного старту розпродажів. Уберегти гаманець від спустошення допоможе проста формула: ігноруйте відсотки на яскравих цінниках, орієнтуйтеся на фінальну вартість речі й не купуйте те, чого не було у вашому списку до 13 листопада. Пам’ятайте: найкраща знижка — це 100% економії на відмові від товару, який вам насправді взагалі не потрібен.

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