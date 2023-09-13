Міг бути пошкоджений ракетоносій "Калібрів": все, що відомо про вибухи у Севастополі

Один із пошкоджених кораблів, за даними ЗМІ, носій крилатих ракет "Калібр".

Під ранок середи, 13 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Звуки було чутно у районі морського заводу імені Орджонікідзе. Згодом у ГУР підтвердили про ураження кораблів Чорноморського флоту РФ.

Що відомо про атаку по Севастополю, пошкоджені кораблі РФ та реакцію місцевих жителів - читайте на ТСН.ua.

Атака на Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе

За словами місцевих жителів, у ніч проти 13 вересня у Севастополі пролунала серія гучних вибухів. Після чого у небо здіййнявся потужний вогонь та клуб диму.

Очільник окупаційної "влади" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сталася атака на Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе, де будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії. Нібито постраждало 24 людини.

Цікаво, що спочатку пропагандисти повідомили про загиблих та постраждалих працівників заводу, а потім самі ж спростували це.

Російські засоби масової пропаганди пишуть, що удар по заводу в Севастополі, ймовірно, був завданий ракетами Storm Shadow.

Реакція Росії

У Міністерстві оборони Росії визнали, що був атакований Севастопольський морський завод. Звичайно, у цьому вони звинуватили Україну. Для удару було використано 10 крилатих ракет та три безпілотні катери.

"Сьогодні вночі ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополі та трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем", - сказано у заяві.

В оборонному відомстві країни-агресорки заявили про "успішно відбиту атаку", але все було пошкоджено два кораблі Чорноморського флоту РФ.

"Засобами протиповітряної оборони збито сім крилатих ракет, патрульним кораблем "Василь Биків" знищено всі безекіпажні катери. Внаслідок влучення крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті", - поскаржилися росіяни.

Також читайте Вночі у Криму сталася атака на Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе

Хто може бути причетний до атаки по кораблях

Після нічних вибухів у окупованому Севастополі 13 вересня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським пілотам за чудову бойову роботу. Офіційно Україна не коментувала "бавовну" у Криму.

"А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу!" – йдеться в заяві командувача ПС.

"Далі буде..." – заінтригував Олещук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибух в Криму! Окупанти заявляють про атаку десятьма крилатими ракетами

Пошкоджено два російські кораблі - ГУР

Українська розвідка підтвердила, що під час атаки по Севестополю були уражені два російські судна. Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пошкодження отримали великий десантний корабель та підводний човен. За його словами, ідеться про дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

За відкритимми даними, підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" був зачислений до Чорноморського флоту РФ не так давно, 2014 року. Він - носій крилатих ракет "Калібр", якими окупанти атакують Україну. його вартість близько $300 млн.

Інший корабель, великий десантний корабель "Минск" - спущений на воду ще 1983 року.

Атака по Севастопольському судноремонтному заводу. ФОТО: тг-канали

Атака по Севастопольському судноремонтному заводу. ФОТО: тг-канали

Атака по Севастопольському судноремонтному заводу. ФОТО: тг-канали

Реакція місцевих на вибухи в Севастополі

Ракетний удар по судноремонтному заводу у тимчасово окупованому росіянами Севастополі неабияк налякав місцевих жителів. У тг-каналах поширили відео, на якому росіяни діляться "враженнями". Судячи зі сказаних нецензкрних слів, вибухи навіяли жах на них.

“Пиз*ець, їб*ть, нах*й! Їб*ть, бл*. Їб*ть, нах*й! Їб*ть, нах*й, бл*. Їб*ти, су*а! Це пиз*ець, Ілюхо. Яке, нах*й, буває”, — прокоментував вибухи у Севастополі один з очевидців.

Доброго ранку! pic.twitter.com/IcOM8IFQTa — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) September 13, 2023

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