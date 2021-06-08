Міг бути живим на початку розшуку: подробиці смерті дитини в Покрові

Мама хлопчика чомусь 4 дні не повідомляла про зникнення сина.

У місті Покров на Дніпропетровщині розшукали тіло 8-річного хлопчика в каналізаційному люку. Він зник тиждень тому. Разом із друзями пішов гуляти на дитячий майданчик, але ввечері додому так і не повернувся.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Хлопчика почали шукати лише за 4 дні після зникнення, чомусь мама дитини раніше не заявляла про це, хоча дитина зникла ще 2 червня. Мер міста Покров заявив, що хлопчик із родини ромів, які мали сімейні проблеми.

Тіло дитини дістали із люку, який розташований зовсім поряд із будинком, де мешкав хлопчик. Довгий час його залишали на місці трагедії, чекали слідчу групу і маму дитини, яка досі не з’явилась.

Вдалося знайти тіло хлопчика за допомогою собаки, який взяв слід. Тож кажуть, що на момент, коли дитину почали шукати із собаками, він був ще живий.

Зараз відкрито кримінальне провадження за статтею навмисне вбивство. Тепер слідчі мають встановити чи сам хлопчик потрапив до колектора, чи його туди кинули.

Новини України: у місті Покров хлопчика, який зник тиждень тому, знайшли мертвим в колекторі

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