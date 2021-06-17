Міг перевозити контрабанду: прикордонники затримали літак, який двічі незаконно перетнув кордон України

Під час обшуків на летовищі знайшли зброю та гроші.

Літак, який двічі порушив кордон України, затримали прикордонники на Житомирщині. Вилетів АН-2 через кордон з Молдовою, а повертався вже з Румунії. Перетнув кордон на Буковині, а згодом приземлився неподалік Бердичева. Увесь цей час за ним стежили прикордонники.

Про це 17 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Спецоперація по перехопленню літака тривала від 4 до 5 години ранку. Помітили порушників прикордонники ще о 1 годині ночі, коли літак перетнув українсько-молдавський кодон. А потім зафіксували через годину, але вже на румунському кордоні, коли АН повертався додому. Це відео зняли самі прикордонники. Вони намагають наздогнати літак, який приземлився неподалік Бердичева. Пілот, помітивши переслідування, знову здіймається у повітря. Але прикордонники лишилися на місці.



"Ми знаємо тут оперативну обстановку, де є посадкові смуги, у них не було інших варіантів, також ми знали, що пального більше нема", - каже оперативний працівник Житомирського державного прикордонного загону Олександр.

Новини України: прикордонники затримали АН-2, який двічі незаконно перетнув кордон країни

Вже за півгодини АН-2 змушений був приземлитися знов. Усіх, хто був в літаку, затримали.



"Було два пілоти, а також один пасажир. Також було встановлено ще одну особу та засоби, які можливо використовувались для коригування діяльності", - каже оперативний працівник Житомирського державного прикордонного загону Олександр.



Сам літак в Україну повернувся вже порожнім. Але до Румунії, припускають правоохоронці, на ньому незаконно ввезли цигарки. В такий літак можна завантажити до 80 ящиків тютюнових виробів.



Аеродром, де приземлився АН, зазвичай, використовують літаки, з яких кроплять поля хімікатами. Чим же займаються пілоти АН і як часто бувають тут - невідомо. Працівники летовища від камери тікають



Тут ще й досі тривають слідчі дії. Як повідомили наші джерела, під час обшуків на летовищі знайшли зброю та гроші. Затриманих ще допитують. За порушення міжнародних правил польоту їм загрожує до 5 років позбавлення волі. А от за контрабанду цигарок, якщо її доведуть, порушники сплатять штраф.

Нагадаємо, подружжя іноземців не впустили в Україну через відвідини Криму.

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