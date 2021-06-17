Міг статись витік газу із вантажівки: подробиці отруєння студентів у гуртожитку Івано-Франківська

Студенти розповіли, що сильний запах газу було чути по всьому гуртожитку.

Надзвичайна подія в Івано-Франківську. Вночі жителів мікрорайону розбудив неприємний запах. Через це довелось евакуювати студентів місцевого коледжу, які мешкали у гуртожитку. Втім було запізно, бо восьмеро таки отруїлися невідомою речовиною.

Про це 17 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

17-річна Тетяна - одна з тих хто потрапив в цю лікарню вночі просто з гуртожитку. Згадує, що сильний запах, схожий на газ, першими відчули ті, хто був у кімнатах з відчиненими вікнами.



"Почали в коридорі дівчата кричати, що чути газом, ніби з вулиці занесло. В мене в кімнаті вікно було закрите. Нічого не чути. Я виходжу на коридор і там почула дуже різкий запах. Ніби на газовій плиті хтось відкрив газ. На цілий гуртожиток. По всіх поверхах", - каже потерпіла Тетяна Квецько.

Новини України: в Івано-Франківську 8 студентів коледжу отруїлися невідомою речовиною

Загалом у лікарню потрапило 7 дівчат і один хлопець. Усі учні коледжу "Технологій та бізнесу" віком 16-17 років. Троє з них потрапили до реанімації у тяжкому стані. Інших поклали в неврологію.



"Потьмарена свідомість, блювота, слабість - це діти, які пішли в реанімацію. Стан дітей протягом ночі суттєво покращився. Тому ми забрати їх у відділення. Інгаляційне отруєння. Невідомою поки що, якою речовиною. Думаємо про якийсь газ", - каже завідуючий відділенням обласної дитячої лікарні Ярослав Криштафович.



Саме про запах газу твердять і мешканці багатоповерхівок довкола гуртожитка. Налякані люди повибігали надвір серед ночі. Кілька годин провели просто неба, поки газовики, рятувальники та поліція обстежували мікрорайон.



"Багато людей було тут, всі в нічних сорочках повибігали. У мене, наприклад, в грудях дуже тиснуло, кашляла, не мала, чим дихати, я аж плакала, ми не знали, куди діватися", - каже мешканка Івано-Франківська Ілона Мішаріна.



Врешті всім дозволили повернутися додому. Зранку шукати винних зібралася комісія з надзвичайних ситуацій. Газовики запевняють: перевірили свої мережі, витоку немає. Тож зараз основна версія: вулицею проїхала цистерна з одорантом, яка розгерметизувалася. Одорант - це хімічна сполука, яку додають до природного газу, аби його ідентифікувати, оскільки сам він запаху немає. І таку цистерну дійсно вже побачили на камерах відеоспостереження.



"У 22:07 год зафіксований автомобіль із ознаками маркуваннями перевезення небезпечних вантажів. Було встановлено, що ця машина рухалася в цей період в тому місці, де було чути запах одоранту. Можемо припускати наступне, що або здійснювалося перевезення одоранту, або відбулася розгерметизація його, або перевезення тари. І як наслідок можливий витік", - каже начальник Івано-Франківського районного управління ДСНС Василь Мацалак.

"Сам одорант не є смертельно шкідливим для організму. Але у великій кількості, і враховуючи, що діти, а це вже була пізня година, відпочивали і це вплинуло на те, що вони втратили свідомість", - каже начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської міської ради Ігор Влізло.



Кому цистерна належить і що саме перевозила - нині з'ясовують. Мікрорайон обстежили, нині у повітрі небезпечних речовин не виявили, тож загрози для здоров'я людей нема. Щодо причин надзвичайної події, висновки оприлюднять протягом тижня.

Нагадаємо, кількість отруєних підлітків невідомою речовиною в Івано-Франківську зросла.

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