Міг упасти зі сходів: у Києві на дачі знайшли мертвим дипломата

Міг упасти зі сходів: у Києві на дачі знайшли мертвим дипломата

Тіло чоловіка вийвила вранці хатня робітниця.

У Києві сталася загадкова смерть дипломата. Тіло чоловіка виявили в суботу, 16 жовтня, зранку на дачі на Осокорках. Спочатку йшлося про вбивство з ознаками насильницької смерті. Але вже згодом, в офіційному зведенні, поліція повідомила, що стався нещасний випадок. Ім'я загиблого правоохоронці не розголошують. У Міністерстві закордонних справ відмовчуються.

Про це 16 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Уже мертвим власника будинку на столичних Осокорках виявила хатня робітниця, що прийшла прибирати оселю.

"Сьогодні зранку приходить сусідка моя з крайнього домика і каже: "Трохимич, ти знаєш що? Убили", - розповідає сусід.

Кого занапастили, чоловік зрозумів не одразу. Каже, сусід був не надто товариський, хоч на дачі останнім часом жив постійно. Напередодні сусіди його не бачили. Жодного шуму вночі не чули.

"Я погано сплю. Десь об 11-й прокинувся - нічого, о 3-й ночі прокинувся - і нічого не чув. Я з ним не зустрічався, в обличчя його не знаю. Я знав батька добре, він дипломат був. З сином я не знайомий, він був також десь дипломатом, у балтійській десь державі", - розповідає сусід Василь Гордієнко.

Новини України: зранку на дачі в Києві виявили тіло дипломата

Про кого саме ідеться, у Міністерстві закордонних справ не кажуть. Відповіді на це запитання уникають і в поліції.

Чутки із Мережі про ознаки насильницької смерті дипломата правоохоронці коментувати не бажають. Лише уточнюють, що йому було 60 років.

"Ми попередньо з'ясували, що чоловік впав зі сходів у власному будинку, де проживав один. Потім він підвівся та попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила хатня робітниця. Згідно з висновком судово-медичного експерта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми", - розповіла Анна Зубрєва із поліції Києва.

За фактом смерті дипломата відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу, що означає - умисне вбивство. Але поки з приміткою - нещасний випадок. Досудове розслідування триває.

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