Міг загинути від холоду: в Одеській області на смітнику знайшли кролика

Місцеві жителі викликали зоозахисників.
Живого кролика на смітнику знайшли у місті Южне в Одеській області.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 грудня.
Пухнастика на дні контейнера біля багатоповерхівок під непотребом дивом помітили місцеві жителі й звернулися до зоозахисників. Ті виловили тварину.
Кажуть, тварина могла загинути від холоду, або його просто б причавило сміттям. Малюк ручний, людей не боїться. Вочевидь, мешкав у родині. Як опинився у сміттєвому баці – невідомо. Тепер шукають пухнастику господаря.
Нагадаємо, у Полтавській області чоловік побив і викинув у смітник собаку. Тварину знайшли зі зв’язаними лапами, із чотирма рубаними ранами на голові. Вона ледве дихала і температура була нижчою норми - 34 градуси.
Читайте також:
- В Києві до тату-салону горе-майстри привели свиню, щоб набити їй велетенські куполи: фото
- Посміхався та позував у трусах: до 8 років можуть ув'язнити чоловіка, який забив до смерті нутрій і кота
- Душив нашийником і накинувся на перехожу: у Києві жінки врятували собаку від шкуродера