Міг загинути від холоду: в Одеській області на смітнику знайшли кролика

Міг загинути від холоду: в Одеській області на смітнику знайшли кролика

Місцеві жителі викликали зоозахисників.

Живого кролика на смітнику знайшли у місті Южне в Одеській області.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 грудня.

Пухнастика на дні контейнера біля багатоповерхівок під непотребом дивом помітили місцеві жителі й звернулися до зоозахисників. Ті виловили тварину.

Кажуть, тварина могла загинути від холоду, або його просто б причавило сміттям. Малюк ручний, людей не боїться. Вочевидь, мешкав у родині. Як опинився у сміттєвому баці – невідомо. Тепер шукають пухнастику господаря.

Жителі Одеської області знайшли живого кролика на смітнику | Новини України

Нагадаємо, у Полтавській області чоловік побив і викинув у смітник собаку. Тварину знайшли зі зв’язаними лапами, із чотирма рубаними ранами на голові. Вона ледве дихала і температура була нижчою норми - 34 градуси.

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