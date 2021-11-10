Міграційна криза: чи готова Україна дати відсіч напливу нелегалів з Білорусі

На відміну кордону Польщі та Білорусі, на українсько-білоруській межі немає жодних парканів.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні, яка безпрецедентно загострилася через наплив мігрантів, привернула увагу Європи і світу. Україна має тисячу кілометрів спільного кордону з Білоруссю.

Чи готові українські прикордонники до можливої навали нелегалів з півночі, йдеться 10 листопада у сюжеті ТСН.19:30.

П'ять регіонів України межують із Білоруссю: Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області. Загальна довжина українсько-білоруського кордону — 1084 кілометри. Загалом на межі функціонують 27 перепускних пунктів: з них 20 автомобільних, один річковий, шість залізничних. Також є ще шість пунктів контролю.

На одному з цих пунктів контролю, КПП "Доманове" на Волині, побувала знімальна група ТСН. Зазначимо, що цей пропускний пункт розташований ще й за 70 кілометрів від рубежу з Польщею.

"Доманове" — один із чотирьох переходів на українсько-білоруському кордоні саме на Волині. Наразі він один діє, усі інші закриті.

Міграційна криза: чи готові українські прикордонники до можливої навали нелегалів з Білорусі

Прикордонники розповіли, що збільшення кількості нелегальних мігрантів вони не спостерігають. Однак зважаючи на вкрай складну ситуацію на польсько-білоруському кордоні, вони патрулюють у посиленому режимі. Залучені люди, техніка та спеціальні засоби, зокрема безпілотники та службові собаки, щоб за потреби стримати потік мігрантів.

Тут готові до можливих провокацій. Командування прорахувало ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти. Кордон України та Білорусі завдовжки понад тисячу кілометрів — і там немає жодних парканів, як на кордоні Польщі та Білорусі.

Напередодні Литва оголосила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Про такий стан в Україні, принаймні сьогодні, не йдеться. Але відомо, що завтра на українсько-білоруський кордон їдуть міністр внутрішніх справ України та голова Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

Сьогодні, 10 листопада, у німецькому Бундестазі запропонували відправити нелегалів з Білорусі до України.

У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов запропонував соціал-демократам Німеччини взяти мігрантів собі додому.

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