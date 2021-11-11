Міграційна криза між Польщею і Білоруссю та опалювальний сезон в Україні – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

Міграційна криза між Польщею і Білоруссю та опалювальний сезон в Україні – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

У четвер, 11 листопада, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 11 листопада Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати , чи не замерзнемо ми цієї зими у своїх оселях. Запаси газу та вугілля, які використовуються для виробництва тепла, критично низькі.

Експерти, політики та гості студії подискутують, що буде з теплом та чи можна уникнути кризи і чому це взагалі сталось. Спеціалісти спробують відповісти на питання: хто і чому дозволив Росії вкотре розчохлити енергетичну зброю та як їй протистояти.

Ще одна тема дискусії - міграційна криза, яка розігралась через дії Лукашенка впритул до наших кордонів. Чим вона загрожує Україні та Європі.

У програмі візьмуть участь:

прем'єр-міністр України Денис Шмигаль,

секретар РНБО Олексій Данілов,

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія,

голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, “Слуга народу” Андрій Герус,

заступник міністра енергетики Максим Немчинов,

співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко,

міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,

голова комітету закордонних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс,

міністр палива та енергетики (2007-2010, 2014) Юрій Продан,

співзасновник Інституту майбутнього Юрій Романенко,

політичний експерт Валентин Гладких,

журналіст з Польщі Євген Приходько.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 11 листопада, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.

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