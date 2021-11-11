Міграційна криза між Польщею і Білоруссю та опалювальний сезон в Україні – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

У четвер, 11 листопада, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".
У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 11 листопада Наталія Мосейчук та гості студії будуть обговорювати , чи не замерзнемо ми цієї зими у своїх оселях. Запаси газу та вугілля, які використовуються для виробництва тепла, критично низькі.
Експерти, політики та гості студії подискутують, що буде з теплом та чи можна уникнути кризи і чому це взагалі сталось. Спеціалісти спробують відповісти на питання: хто і чому дозволив Росії вкотре розчохлити енергетичну зброю та як їй протистояти.
Ще одна тема дискусії - міграційна криза, яка розігралась через дії Лукашенка впритул до наших кордонів. Чим вона загрожує Україні та Європі.
У програмі візьмуть участь:
- прем'єр-міністр України Денис Шмигаль,
- секретар РНБО Олексій Данілов,
- міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,
- голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія,
- голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, “Слуга народу” Андрій Герус,
- заступник міністра енергетики Максим Немчинов,
- співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко,
- міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін,
- голова комітету закордонних справ Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс,
- міністр палива та енергетики (2007-2010, 2014) Юрій Продан,
- співзасновник Інституту майбутнього Юрій Романенко,
- політичний експерт Валентин Гладких,
- журналіст з Польщі Євген Приходько.
Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 11 листопада, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.