Міграційна криза: у Луцьку на велику нараду зберуться міністри України та посли Польщі і Литви

Міграційна криза: у Луцьку на велику нараду зберуться міністри України та посли Польщі і Литви

На нараді будуть присутні українські міністри та посли Польщі і Литви.

У Луцьку відбудеться велика нарада, на якій будуть вирішувати питання щодо міграційної кризи, створеної на польсько-білоруському кордоні. Зустріч запланована на неділю, 14 листопада.

Про це 11 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

За його словами, на цій нараді будуть присутні щонайменше три міністри України, а також запрошують послів Польщі та Литви. "Ми там будемо вирішувати питання, у який спосіб саме ми будемо відповідати на ці виклики (міграційну кризу - ред.)", - сказав Данілов.

Нагадаємо, дії Олександра Лукашенка у Білорусі спровокував міграційну кризу на кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Мігранти з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська. Тоді як прикордонна служба Білорусі допомагає нелегам потрапити до ЄС.

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