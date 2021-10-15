Міграційна криза у Польщі: Варшава висилатиме нелегалів, які незаконно проникли до країни

Міграційна криза у Польщі: Варшава висилатиме нелегалів, які незаконно проникли до країни

Польща продовжує боротися з міграційною кризою, яку спричинили дії режиму Лукашенка.

Висилати з країни мігрантів, які незаконно перетинають кордон дозволив парламент Польщі.

Про це йдеться 15 жовтня у ТСН.Ранок.

Розглядати прохання про притулок влада має лише тоді, коли заявник напряму прибув із небезпечної зони. В іншому ж разі прикордонники зможуть мігрантів завертати.

За останні тижні Польща посилила кордон із Білоруссю: запровадила надзвичайний стан, що перешкоджає роботі у цій зоні гуманітарних організацій і журналістів, і обгородилася колючим дротом. Все через навалу мігрантів, яких до кордону пропускає Білорусь.

Біженці з країн Близького Сходу шукають кращого життя у ЄС, утім, нерідко гинуть під час подорожі. Так, напередодні на польському кордоні знайшли тіло мігранта з Сирії. Від літа таких випадків на білоруському кордоні було сім. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режима Лукашенка на західні санкції.

Новини світу: парламент Польщі дозволив висилати з країни мігрантів, які незаконно перетинають кордон

Нагадаємо, що міграційну кризу спричинив Мінськ, переставши стримувати потік нелегалів, які намагаються потрапити до Європи. Так Лукашенко відповів на санкції ЄС проти Білорусі. Їх наклали через примусову посадку в Мінську європейського літака з білоруським журналістом Романом Протасевичем.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко може використати понад 10 тисяч мігрантів з Близького Сходу для гібридної атаки на сусідні країни. Глава польського уряду впевнений, що білоруський диктатор виконує волю Москви.

з Близького Сходу для гібридної атаки на сусідні країни. Глава польського уряду впевнений, що білоруський диктатор виконує волю Москви. У Польщі затримали українців, які допомагали незаконно перетинати кордон з Білорусі.

з Білорусі. Провокації на кордоні: патруль білоруської служби відкрив стрілянину у бік польських солдатів.

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