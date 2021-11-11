Мігранти на польсько-білоруському кордоні: як Україна посилить охорону своєї межі

Силовики готуються до найскладніших сценаріїв та можливих провокацій.

Україна посилює кордон із Білоруссю, адже до її межі європейськими країнами масово ринуть біженці з Азії та Близького сходу. Зараз на кордонах з Польщею та Литвою зібралися тисячі людей, які регулярно намагаються прорвати заслони. Хоча біля українських рубежів наразі спокійно, силовики готуються до найскладніших сценаріїв та можливих провокацій.

На Волинь сьогодні прибули міністр внутрішніх справ та голова державної прикордонної служби. Як посилюватимуть кордон, розповіла з місця подій кореспондентка ТСН.14:00.

Українське село Залісся розташоване за менш ніж десять кілометрів від польсько-білоруського кордонів. Щойно ТСН повернулася з прикордонної ділянки з Білоруссю, де на власні очі бачили, як військові та правоохоронці розгортали мобільний табір. Вони кажуть, що готові до будь-яких сценарів та можливих провокацій.

Кордон України з Білоруссю на Волині має довжину понад 200 кілометрів. Парканів тут нема, а тому їх на деяких ділянках встановлюватимуть. Але здебільшого йдеться про посилені патрулі. Для цього залучають понад вісім тисяч військових, а також безпілотники та службових собак. Зараз, за словами міністра внутрішніх справ, важливо працювати на випередження.

"До 15 вертольотів будуть зосереджені біля кордону. Вони зможуть швидко доставити спецназ до зони прориву, якщо це буде необхідно. Тобто головне для нас – це мобільність", - зауважив голова МВС Денис Монастирський.

Своєю черго, керівник ДСНС Сергій Дейнеко каже, що прикордонники готові до захисту і оборони нашого державного кордону: "Ми не бачимо, щоб в нас завтра розвинулася така міграційна криза, яку ми спостерігаємо на кордоні Польщі, Литви і Білорусі".

До слова, тимчасовий польовий табір розгорнули на межі трьох держав. Тут спільно працюють прикордонники та нацгвардійці. До навчань залучили і кінологів. Скільки часу доведеться тут пробути, військові ще не знають, але готуються затриматись надовго. За словами військових, вони співпрацюють зі своїми польськими колегами. Наразі відомо, що біля польського кордону нині понад п'ять тисяч мігрантів.

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