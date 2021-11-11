Мігранти на білорусько-польскому кордоні: Радбез ООН збирається на засідання, а ЄС готує санкції

Санкції можуть ухвалити наступного тижня.

Рада безпеки ООН збереться сьогодні, 11 листопада, на термінове засідання, аби обговорити становище на білорусько-польскому кордоні. Там кілька тисяч мігрантів стоять табором за нульової температури і десятки разів на добу намагаються прорватися до Європи. Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет напередодні назвав те, що там діється, неприпустимим. ЄС визначається із санкціями, які оголосять наступного тижня.

Що відомо про ситуацію на корлоні, розповіли 11 листопада у сюжеті ТСН.12:00.

Одна непідтверджена загибель на кордоні: курдське видання пише про 14-річного хлопця, що загинув напередодні від переохолодження. На відео, що потрапило в Мережу, - білоруські прикордонники несуть когось на ношах. Повідомляють, начебто хлопця ще встигли довезти до лікарні, але врятувати вже не змогли.

Усього від літа, коли мігранти почали масово прориватися до Європи з Білорусі, за різними даними, загинуло не менше десяти людей. Тим часом в середмісті Мінська вже формуються нові групи, стоять десятки спортивних рюкзаків. Мігранти жаліються в чатах, що палатки і спальники в столиці Білорусі тепер дуже дорогі.

"Наша організація разом з іншими правозахисниками і активістами подає позов до Міжнародного кримінального суду через серйозні порушення прав людини, які чинить Білорусь", - каже голова польскої Хельссинської організації Мацей Новіцкі.

Новини світу: Радбез ООН сьогодні збереться на термінове засідання

Знедолені люди не гребують жодними методами. Мережею шириться відео, як дитині пускають дим від цигарки в очі, аби потім хлопчик краще плакав, даючи інтерв'ю на телефон білоруському пропагандисту.

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Як примусити Лукашенка виконати міжнародні зобов'язання і відправити нелегалів назад, напередодні обговорювали в Європарламенті. Сполучені Штати обіцяють Євросоюзу підтримку.

"Це спроба авторитарного режиму дестабілізувати демократичних сусідів. Успіху у неї не буде. Ми домовилися, що спільно звернемося до країн, звідки мігранти приїхали, аби вони подбали про те, щоб їх громадяни не потрапляли в пастку режиму Лукашенка. Можливо, ми накладемо санкції на авіакомпанії, що допомагають людьському трафіку до Мінська, який потім стікається на кордон Білорусі з ЄС", - каже президнтка Єврокомісії Урсула фон дел Ляєн.

Найвірогідніше, під такі санкції потрапить російський "Аерофлот". Можливо, йому заборонять польоти до Європи. Такий крок без відповіді Кремль не залишить, тож є вірогідність, що авіасполучення між ЄС і Росією може серйозно постраждати.

Втім, американське видання Bloomberg із посиланням на європейське джерело твердить: крім "Аерофлоту" під санкції можуть підпасти ще й "Турецькі Авіалінії". Адже Стамбул - це одне з міст, звідки більшість мігрантів летить до Мінська. Переговори європейців з турками відбулися напередодні. Анкара свою причетність до державного тероризму Лукашенка заперечила і пообіцяла Євросоюзу підтримку.



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