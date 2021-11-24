Мігрантська криза: Human Rights Watch звинуватила Лукашенка в тортурах, дісталося і Польщі

За оцінками європейських чиновників, зараз у Білорусі - не менше 15 тисяч мігрантів.

Міжнародна організація "Хьюман Райтс Вотч" звинуватила Лукашенка в тортурах. У доповіді правозахисників, утім, дісталося й Польщі, якій дорікають висиланням мігрантів усупереч міжнародним нормам. А польські прикордонники повідомляють: спроб прорвати кордон від учора стало більше: за добу їх нарахували 267.

Про те, як це відбувалось - 24 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Поляки щоночі фільмують докази, що стихійні прориви польского кордону мігранти влаштовують не самі, та запевняють - жоден мігрант, який спромігся цієї ночі перетнути кордон, в Польщі не залишиться, усіх видворять з країни із забороною в'їзду до ЄС на наступні три роки.

"Ми мусимо дуже рішуче демонструвати, що мі не піддамося тиску. Бо це не звичайна мігрантська криза, як чотири роки тому. Це політична криза, створена Лукашенком, який використовує цих невинних людей з Близького сходу замість щитів", - зазначив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

Своєю чергою лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в Європарламенті закликає Захід до подальших санкцій проти самопроголошеного очільника Білорусі.

"Я запевняю вас, санкції - працюють! Продовжуйте санкційний тиск на режим. Через санкції сваряться люди навколо Лукашенка, ніхто не хоче нести відповідальність за злочини режиму", - зазначає вона.

Тим часом благодійні організації підвозять до табору мігрантів, яких розмістили в білоруському логістичному центрі неподалік кордону, теплі речі. Люди сподіваються, що Європа їх пустить.

Мігрантська криза: спроб прорвати польський кордон стало більше – як це відбувалося

Але Європа налаштована інакше.

"Працюватимемо з комісаром ООН у справах біженців, з міжнародною організацією у справах мігрантів, аби цих людей з Білорусі розвезли по рідним країнам. Європа не стане заручницею чужої маніпуляції", - зазначає президент Франції Еммануель Макрон.

За оцінками європейських чиновників, зараз у Білорусі - не менше 15 тисяч мігрантів. Майже третина з них - біля європейського кордону.

Нагадаємо:

Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.