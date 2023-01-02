"Михайло Гаврилюк живий!": у родині спростували смерть Козака з Майдану

Інформація про загибель під Бахмутом колишнього нардепа Михайла Гаврилюка, також відомого як активіст Майдану Козак Гаврилюк, не відповідає дійсності. Фейк поширила російська пропаганда.

Про це у коментарі для ТСН.ua повідомив хрещений батько дружини Гаврилюка Мирослав.

"Михайло живий! Я тільки що, після вашого дзвінка зателефонував йому. Він не загинув, читає новини про свою загибель. Він не встиг би загинути, тому що в суботу ми пили коньяк. Михайло зараз в Коломиї", - розповів він.

Дружина Михайла Ярина Гаврилюк також спростувала фейк про смерть чоловіка.

"Друзі, з Михайлом усе добре. Він живий. Це ще одна яскрава демонстрація того, що телеграм-канали - це зло", - написала вона у себе в Facebook.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти "поховали" Івана Мартинова, більш відомого як "Чоткого пацу з Рівного". Зараз він захищає Україну на фронті.

Читайте також: