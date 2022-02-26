Миколаїв витримав атаку російських окупантів: за добу 86 військових та 1 цивільний отримали поранення

Були влучання, але ПВО відбили атаки РФ.

Миколаїв витримав атаку російських окупантів. І знову готується до кругової оборони. По місту почали гатити ракетами вчора пізно ввечері. Били цілеспрямовано в районі військового аеродрому Кульбакіно, по складах на в'їзді у місто з боку Херсону.

В районі Коблево наші військові 28 механізованої бригади знешкодили диверсійну групу ворога, які висадилися з катера - вбили 20 диверсантів. Міст через лиман в районі Коблево пошкоджений. Диверсанти намагалися захопити міст і у самому Миколаєві. Але їх нейтралізували наші військові.

86 військових та 1 цивільний отримали поранення за цю добу у Миколаєві. Медики лікарні швидкої допомоги від учора працюють нонстопом. На зміни вийшли всі без винятку. Миколаївці везуть до лікарні ліки та речі, здають кров для постраждалих. Люди з усіх куточків міста фільмують наслідки ракетних обстрілів Миколаєва та околиць. У самому місті обстріляли автобусний парк. Тож частина автобусів не вийшла сьогодні на рейс. Ракетами розстріляли паливно-мастильний склад. На околицях подекуди воронки до 3 метрів завглибшки.

Російських військових з автоматами вхопили сьогодні прямо у дворі однієї з багатоповерхівок Миколаєва. Очевидці кажуть, диверсанти ховалися у підвалі житлового будинку і намагалися відстрілюватися. Але бійці тероборони та військові успішно їх затримали.

У Миколаєві поліція та тероборони затримали російських диверсантів

"Со стороны Каховки 12 танков, ещё заводят силы. Есть прямое указание - подготовка круговой обороны города. Мобилизируем сейчас все силы военных по периметру там, где работает тяжёлая артиллерия. Прошу небезразличных, которые имеют силы выходить, связываться с теробороной + готовимся к круговой защите. Я думаю, что тоже внутри надо строить баррикады, чтобы не заходили в районы. Небезразличных прошу связываться, объединяться - мы им шанс всем не дадим", - заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.